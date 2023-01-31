Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 04:23
Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW
Эшелон российской техники в Беларуси во время совместных учений осенью 2022 года. Фото из Telegram Минобороны РБ

В Институте изучении войны (ISW) указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы, она усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению.

Источник: ISW

Детали: Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий.

Реклама:

Аналитики напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, и что все указывает на обратное.

Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Секретарь НАТО подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ, и Россия задействовала еще не все резервы для него.

Аналитики института указывают и на то, что Россия и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических связей.

Основные выводы ISW за 30 января:

  • Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к наступлению.
  • Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые финансовые каналы связи между иранскими банками и более чем 800 российскими банками.
  • Российские войска продолжали наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций к западу от Кременной, в то время как украинские войска проводили контрнаступательные операции к северо-западу от Сватово.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах Луганской области.
  • Оккупанты продолжали наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Российские войска продолжали получать незначительные территориальные достижения вблизи Бахмута.
  • Захватчики не проводили никаких подтвержденных наземных атак в Запорожской области.
  • Российские войска и оккупационные власти продолжают преследовать крымских татар, пытаясь связать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.

Темы: войнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Белый дом защищает решение не отправлять F-16 в Украину – CNN
Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новобранцев – бывший "вагнеровец"
Шольц: Условием для переговоров с РФ является вывод российских войск
Танки из Норвегии могут быть в Украине до конца марта
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: