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Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе – ISW

Ольга ГлущенкоВторник, 31 января 2023, 05:23
Эшелон российской техники в Беларуси во время совместных учений осенью 2022 года. Фото из Telegram Минобороны РБ

В Институте изучении войны (ISW) указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы, она усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению.

Источник: ISW

Детали: Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий.

Аналитики напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, и что все указывает на обратное.

Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.

Секретарь НАТО подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.

Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.

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Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ, и Россия задействовала еще не все резервы для него.

Аналитики института указывают и на то, что Россия и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических связей.

Основные выводы ISW за 30 января:

  • Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к наступлению.
  • Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые финансовые каналы связи между иранскими банками и более чем 800 российскими банками.
  • Российские войска продолжали наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций к западу от Кременной, в то время как украинские войска проводили контрнаступательные операции к северо-западу от Сватово.
  • Украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах Луганской области.
  • Оккупанты продолжали наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
  • Российские войска продолжали получать незначительные территориальные достижения вблизи Бахмута.
  • Захватчики не проводили никаких подтвержденных наземных атак в Запорожской области.
  • Российские войска и оккупационные власти продолжают преследовать крымских татар, пытаясь связать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.

Темы: войнаРосcия
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