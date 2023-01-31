Нежелающих воевать расстреливали на глазах у новобранцев – бывший "вагнеровец"

Бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев заявил, что жестокость, свидетелем которой он стал в Украине, в конце концов, подтолкнула его к дезертирству.

Источник: Медведев в интервью CNN

Детали: По его словам, бойцов группы "Вагнер" часто отправляли в бой без особых указаний, а отношение к новобранцам было безжалостным.

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Медведев после побега из ЧВК и пересечения границы ищет убежища в столице Норвегии Осло.

У него было фальшивое удостоверение журналиста на вымышленное имя, которое помогло Медведеву сбежать из России. Удостоверение должно было служить прикрытием, если полиция попросит его удостоверить личность в России.

Он рассказал: "Они ("вагнеровцы" - ред.) собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новоприбывших. Привели двух заключенных, которые отказались идти воевать, расстреляли их на глазах у всех и похоронили прямо в окопах".

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Издание отмечает, что в ЧВК "Вагнер" отказались от комментария по этому поводу.

26-летний Медведев, который утверждает, что ранее служил в российской армии, присоединился к группе "Вагнер" как доброволец. Он пересек границу Украины менее чем через 10 дней после подписания контракта в июле 2021 года и служил вблизи Бахмута. Эта группа наемников стала ключевым игроком в российском вторжении в Украину.

Медведев заявил, что подчинялся непосредственно основателям группы - Дмитрию Уткину и российскому олигарху Евгению Пригожину.

Он называет Пригожина "дьяволом". Если бы он был русским героем, он бы взял ружье и побежал с солдатами", - сказал Медведев.

Пригожин ранее подтвердил, что Медведев служил в его роте, и заявил, что тот "должен был быть привлечен к ответственности за попытку жестокого обращения с пленными".

Медведев при этом сказал, что не хочет комментировать то, что он сделал, воюя в Украине.

По его словам, группе "Вагнер" не хватало тактической стратегии, вояки придумывали планы на ходу.

"Реальной тактики вообще не было. Мы просто получали информацию о том, где находится противник... Не было четких приказов о том, как мы должны вести себя. Мы просто планировали, как мы будем действовать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут изменения... Как оно будет, как получится - это уже наши проблемы", - сказал он.

По его словам, ему удалось избежать ареста "по меньшей мере десять раз" и уклониться от пуль российских силовиков.

Также он сказал, что пересек границу Норвегии через ледяное озеро, используя белый камуфляж для маскировки.

Медведев рассказал, что уже на шестой день своей службы в Украине он понял, что не хочет возвращаться в очередную ротацию после того, как стал свидетелем того, как солдат превращали в пушечное мясо.

По его словам, сначала под его командованием было 10 человек, и это количество возросло, когда к ним начали присоединяться пленные.

"Я не мог посчитать, сколько их было. Они постоянно менялись. Мертвые тела, много пленных, много мертвых тел", - сказал он.

Правозащитные группы утверждают, что заключенным, которые пошли служить, сказали, что их семьи получат выплату в размере пяти миллионов рублей (71 000 долларов США), если они погибнут на войне.

Но на самом деле "никто не хотел платить такие деньги", - сказал Медведев. Он утверждал, что многие россияне, которые погибли, воюя в Украине, были "просто объявлены пропавшими без вести".

Издание отмечает, что во время интервью Медведев был эмоциональным, заявив, что видел мужество по обе стороны войны.

"Вы знаете, я видел храбрость с обеих сторон, и с украинской стороны также, и наших ребят тоже..." - сказал он.

И добавил, что теперь хочет поделиться своей историей, чтобы помочь привлечь Пригожина и президента России Владимира Путина к ответственности.

"Рано или поздно пропаганда в России перестанет работать, народ поднимется, и все наши лидеры ... будут схвачены, и появится новый лидер", - отметил Медведев.

Отвечая на вопрос, не боится ли он, что его постигнет судьба другого перебежчика из группы "Вагнер", Евгения Нужина, которого убили кувалдой на камеру, Медведев сказал, что смерть Нужина подбодрила его и сделала "более смелым, более решительным".