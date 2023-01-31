СБУ схопила на Донеччині депутата від ОПЗЖ: був коригувальником вогню росіян

Служба безпеки України затримала російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів захисників на території Бахмутського району Донеччини, ним виявився депутат від забороненої ОПЗЖ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: Зловмисником виявився депутат Сіверської міської ради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району".

Деталі: Повідомляється, що також він передавав координати місцевих об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення прицільних ракетних ударів по українських містах. Після ворожих обстрілів затриманий виходив на місцевість для фіксації їхніх наслідків та підготовки "звіту" для коригування повторних ударів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, депутат був завербований представником російської воєнної розвідки через "спілкування" у чаті одного з прокремлівських Телеграм-каналів. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.