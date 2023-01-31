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СБУ схватила на Донетчине депутата от ОПЗЖ: был корректировщиком огня россиян

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 10:06
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который собирал разведданные о дислокации подразделений защитников на территории Бахмутского района Донетчины, им оказался депутат от запрещенной ОПЗЖ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Злоумышленником оказался депутат Северского городского совета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории Бахмутского района".

 

Детали: Сообщается, что также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Разведывательная информация нужна была оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам. После вражеских обстрелов задержанный выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки через "общение" в чате одного из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для коммуникации между собой использовали анонимные мессенджеры.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: СБУвойнаУкраинаРосcия
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