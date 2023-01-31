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Из-за приезда Путина на въезде в Волгоград поставили дорожные знаки с надписью "Сталинград"

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 10:32
Фото: "РИА "Новости"

Накануне приезда в Волгоград президента страны-агрессора Владимира Путина на всех основных въездах в город дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград".

Источник: "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что переименование города в соответствии с решением местных властей, делается 10 дней в году, в том числе 2 февраля - День завершения Сталинградской битвы.

Однако известно, что визит Путина в Волгоград ждут с 30 января по 5 февраля.

Перед этим центр Волгограда спешно начали приводить в порядок. При этом с 30 января до 3 февраля в городе ввели запрет на транзитный проезд большегрузного и крупногабаритного транспорта, в частности того, что перевозит опасные грузы.

Что предшествовало:

  • 30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин приедет в Волгоград на один день. Пока точно не понятно, примет ли президент участие в торжествах.
  • Волгоградские издания сообщают, что в городе в рамках праздничных мероприятий также ожидают визит основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Темы: РосcияПутин
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