Ексглава Пентагону закликав надати Україні винищувачі та ATACMS

Ексглава Пентагону Марк Еспер закликав надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила українська служба "Голосу Америки".

Еспер вважає політику країн Заходу щодо України правильною, але надто повільною. За його словами, для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликає Білий дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.

"Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз, поки росіяни все ще намагаються навчити, спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути української території. Але зараз ми відстаємо, танки треба було передати українцям у вересні чи в жовтні", - заявляє ексвисокопосадовець.

"Ми повинні були затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря, - додає він. - Ми повинні відправити їм ATACMS, тому що так українці могли б дістатися вглиб східної України, вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики "шахедів", вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми, що завгодно. Треба мати точну зброю на великі відстані", - сказав Еспер.

Він переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни. Він закликає Білий дім сміливіше, швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військової допомоги Україні.

У понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну.

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Між тим, президент Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, заявивши, що "в принципі, нічого не заборонено".