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Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине истребители и ATACMS

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 11:40
Марк Эспер, скриншот

Экс-глава Пентагона Марк Эспер призвал предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила украинская служба "Голоса Америки".

Эспер считает политику стран Запада в отношении Украины правильной, но слишком медленной. По его словам, для успеха Украина должна была бы получить танки еще осенью. Он призывает Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями по ракетам ATACMS и самолетам-истребителям.

"Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы предпочел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются научить, снарядить и организовать своих военных, разбить их и вытолкнуть украинской территории. Но сейчас мы отстаем, танки надо было передать украинцам в сентябре или в октябре", - заявляет экс-чиновник.

"Мы должны были утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковой бой, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха, - добавляет он. - Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы могли бы добраться вглубь восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки "шахедов", вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы, что угодно. Надо иметь точное оружие на большие расстояния", - сказал Эспер.

Он убежден, что военная помощь Украине не приведет к эскалации, как об этом говорят россияне. Он призывает Белый дом смелее, быстрее и в больших количествах принимать решения о военной помощи Украине.

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину.

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Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, заявив, что "в принципе, ничего не запрещено".

Темы: СШАУкраинавойнаРосcия
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