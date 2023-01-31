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В усіх областях України знову вила сирена тривоги

Валентина РоманенкоВівторок, 31 січня 2023, 11:53

В усіх областях України 31 січня повторно оголошували повітряну тривогу, вона тривала приблизно 15 хвилин.

Джерело: мапа alerts.in.ua, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал".

"Беларускі Гаюн" повідомив наразі про зліт у Білорусі радіолокаційного літака та винищувача супроводу.

Оновлено: Приблизно за 15 хвилин в областях пішли відбої.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У вівторок 31 січня по всій території України вже оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К у Росії.

Теми: повітряна тривога
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