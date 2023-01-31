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В усіх областях України знову вила сирена тривоги

Валентина РоманенкоВівторок, 31 січня 2023, 12:53

В усіх областях України 31 січня повторно оголошували повітряну тривогу, вона тривала приблизно 15 хвилин.

Джерело: мапа alerts.in.ua, моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат раніше пояснював, що швидке поширення тривоги територією України свідчить про загрозу ударів ракетами "Кинджал".

"Беларускі Гаюн" повідомив наразі про зліт у Білорусі радіолокаційного літака та винищувача супроводу.

Оновлено: Приблизно за 15 хвилин в областях пішли відбої.

Що передувало: У вівторок 31 січня по всій території України вже оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К у Росії.

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Теми: повітряна тривога
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