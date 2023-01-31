Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во всех областях Украины снова выла сирена тревоги

Валентина РоманенкоВторник, 31 января 2023, 12:53

Во всех областях Украины 31 января повторно объявляли воздушную тревогу, она длилась около 15 минут.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее объяснял, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

"Беларускі Гаюн" пока сообщил о взлете в Беларуси радиолокационного самолета и истребителя сопровождения.

Обновлено: Примерно через 15 минут в областях пошли отбои.

Что предшествовало: Во вторник 31 января по всей территории Украины уже объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К в России.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, превышение лимитов пока не фиксируют – "Укрэнерго"

Поляки будут протестовать против чрезмерного движения из Украины: возможны сложности на границе

Бежавший российский офицер рассказал, как украинских военных пытают в плену

Британия: война и санкции подорвали роль России как надежного экспортера оружия

Пентагон не верит в способность Украины вернуть Крым в ближайшее время – Politico

Россия приобретает черты диктатуры – The Economist

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за МиГ-31К в России
В Одессе задержали нарушителя, который запустил фейерверк во время атаки "Шахедов"
В небе над Одесской областью сбили 3 ракеты "Калибр" – ОВА
Последние новости
12:09
фотоОккупанты ударили по жилым районам Херсонщины: погибли 2 человек
12:01
Дефицит в энергосистеме несколько уменьшился, превышение лимитов пока не фиксируют – "Укрэнерго"
11:44
Акции Meta взлетели на фоне удачного квартального отчета, Цукерберг объявил о "годе эффективности"
11:33
фотоСБУ задержала чиновника Одесской военной администрации
11:32
Премьер Польши: Путин думает наступать с двух-трех направлений и может снова атаковать Киев
11:31
Двум блоггерам, которые издевались над девушками, объявили о подозрении
11:28
ЕС объявит о новом пакете помощи в 400 млн евро для поддержки реформ
11:23
Россия заявляет, что не собирается просить ОДКБ помочь воевать с Украиной
11:11
фото В Севастополе произошел пожар в бытовках строителей "Тавриды": 8 погибших
11:10
Лавров боится, что дальнобойное оружие ударит по России: говорит, надо "отодвинуть" ВСУ
Все новости...