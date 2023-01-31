Во всех областях Украины снова выла сирена тревоги

Во всех областях Украины 31 января повторно объявляли воздушную тревогу, она длилась около 15 минут.

Источник: карта alerts.in.ua, мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее объяснял, что быстрое распространение тревоги по территории Украины свидетельствует об угрозе ударов ракетами "Кинжал".

"Беларускі Гаюн" пока сообщил о взлете в Беларуси радиолокационного самолета и истребителя сопровождения.

Обновлено: Примерно через 15 минут в областях пошли отбои.

Что предшествовало: Во вторник 31 января по всей территории Украины уже объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К в России.