Комітет Ради з нацбезпеки обговорить закупки Міноборони та військово-лікарські комісії
Вівторок, 31 січня 2023, 13:06
Заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила про скликання комітету найближчим часом.
Джерело: Безугла у Facebook
Деталі: За її словами, на комітеті обговорюватимуться такі питання:
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- дрони;
- ВЛК (військово-лікарські комісії);
- закупівлі в МОУ;
На комітеті заслухають інформацію міністерств охорони здоров'я, оборони та цифрової трансформації.
Що було раніше:
- 21 січня після публікації в ZN.ua разгорівся скандал щодо закупівель Міноборони харчів для військовослужбовців дорожче у два-три рази.
- 28 січня повідомлялось, що міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
- 31 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.
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