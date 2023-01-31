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Комітет Ради з нацбезпеки обговорить закупки Міноборони та військово-лікарські комісії

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 січня 2023, 14:06
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Заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла  повідомила про скликання комітету найближчим часом.

Джерело: Безугла у Facebook

Деталі: За її словами, на комітеті обговорюватимуться такі питання:

  • дрони;
  • ВЛК (військово-лікарські комісії);
  • закупівлі в МОУ;

На комітеті заслухають інформацію міністерств охорони здоров'я, оборони та цифрової трансформації.

Що було раніше:

  • 21 січня після публікації в ZN.ua разгорівся скандал щодо закупівель Міноборони харчів для військовослужбовців дорожче у два-три рази.
  • 28 січня повідомлялось, що міністерство оборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
  • 31 січня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Міністерство цифрової трансформації спільно з Міноборони, Мінсоцполітики та Мінветеранів розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

Теми: Верховна РадавійнаМіноборониМінінфраструктури
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