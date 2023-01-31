Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, обороны и разведки сообщила о созыве комитета в ближайшее время.

Источник: Безуглая в Facebook

Детали: По ее словам, на комитете будут обсуждаться такие вопросы:

дроны;

ВВК (военно-врачебные комиссии);

закупки в МОУ;

На комитете заслушают информацию министерств здравоохранения, обороны и цифровой трансформации.

Что предшествовало: