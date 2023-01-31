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Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 14:06
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Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, обороны и разведки сообщила о созыве комитета в ближайшее время.

Источник: Безуглая в Facebook

Детали: По ее словам, на комитете будут обсуждаться такие вопросы:

  • дроны;
  • ВВК (военно-врачебные комиссии);
  • закупки в МОУ;

На комитете заслушают информацию министерств здравоохранения, обороны и цифровой трансформации.

Что предшествовало:

  • 21 января после публикации в ZN.ua разгорелся скандал относительно закупок Минобороны продуктов для военнослужащих дороже в два-три раза.
  • 28 января сообщалось, что министерство обороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
  • 31 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Министерство цифровой трансформации совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

Темы: Верховная РадавойнаМинобороныМининфраструктуры
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