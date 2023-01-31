Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии
Вторник, 31 января 2023, 13:06
Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, обороны и разведки сообщила о созыве комитета в ближайшее время.
Источник: Безуглая в Facebook
Детали: По ее словам, на комитете будут обсуждаться такие вопросы:
Реклама:
- дроны;
- ВВК (военно-врачебные комиссии);
- закупки в МОУ;
На комитете заслушают информацию министерств здравоохранения, обороны и цифровой трансформации.
Что предшествовало:
- 21 января после публикации в ZN.ua разгорелся скандал относительно закупок Минобороны продуктов для военнослужащих дороже в два-три раза.
- 28 января сообщалось, что министерство обороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
- 31 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Министерство цифровой трансформации совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.
ВИДЕО ДНЯ