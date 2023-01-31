Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии

Станислав ПогориловВторник, 31 января 2023, 13:06
Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии
скриншот

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, обороны и разведки сообщила о созыве комитета в ближайшее время.

Источник: Безуглая в Facebook

Детали: По ее словам, на комитете будут обсуждаться такие вопросы:

Реклама:
  • дроны;
  • ВВК (военно-врачебные комиссии);
  • закупки в МОУ;

На комитете заслушают информацию министерств здравоохранения, обороны и цифровой трансформации.

Что предшествовало:

  • 21 января после публикации в ZN.ua разгорелся скандал относительно закупок Минобороны продуктов для военнослужащих дороже в два-три раза.
  • 28 января сообщалось, что министерство обороны заключило 16 контрактов с украинскими производителями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
  • 31 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Министерство цифровой трансформации совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-врачебной комиссии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховная РадавойнаМинобороныМининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Верховная Рада
Зеленский хочет приравнять коррупцию к госизмене на время войны
Пять дополнительных оснований для прекращения выплаты пенсии: Рада приняла законопроект за основу
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
Последние новости
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
Все новости...
Реклама: