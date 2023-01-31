Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги
Вівторок, 31 січня 2023, 14:17
Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків у першій хвилі допомоги від союзників.
Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 31 січня
Пряма мова: "Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, і дуже розраховуємо на Leclerc".
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Деталі: Кулеба зазначив, що наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Однак поки зарано називати ці країни, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.
Він додав, що Україна продовжує працювати над розширенням танкової коаліції та збільшенням внесків вже заявленими учасниками.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 25 січня уряд Німеччини прийняв рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2.
- Того ж дня президент США Джо Байден підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams для посилення її обороноздатності на тлі російської агресії.
- Норвегія відправить бойові танки Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, найімовірніше – в кінці березня