Кулеба розповів, скільки танків отримає Україна у першій хвилі допомоги

Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків у першій хвилі допомоги від союзників.

Джерело: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 31 січня

Пряма мова: "Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, і дуже розраховуємо на Leclerc".

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Деталі: Кулеба зазначив, що наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Однак поки зарано називати ці країни, оскільки деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення.

Він додав, що Україна продовжує працювати над розширенням танкової коаліції та збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

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