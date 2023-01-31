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Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 15:17
Кулеба на брифинге 31 января

Украина должна получить 120-140 современных западных танков в первой волне помощи от союзников. 

Источник: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 31 января 

Прямая речь: "Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc".

Детали: Кулеба отметил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако пока рано называть эти страны, поскольку некоторые из них еще должны принять формальные решения.

Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением танковой коалиции и увеличением взносов уже заявленными участниками. 

Предыстория: 

  • 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard-2.
  • В тот же день президент США Джо Байден подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии.
  • Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего - в конце марта 

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Темы: Кулеба Дмитрийоружие
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