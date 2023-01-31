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РФ вдарила по житловому масиву Бахмута: двоє загиблих, у тому числі дитина

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 січня 2023, 16:09
Наслідки обстрілу Бахмута, фото з telegram очільника ОВА Павла Кириленка

Російські військові у вівторок завдали удару зі ствольної артилерії по житловому масиву Бахмута, внаслідок чого загинули двоє людей, у тому числі дитина.

Джерело: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, пресслужба Офісу генерального прокурора

Пряма мова: "Дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу (Бахмута - ред.), який стався кілька годин тому. Один із загиблих – неповнолітній хлопець.

Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних. Пошкоджень зазнала аптека". 

Деталі: Офіс генпрокурора повідомляє, що внаслідок російського обстрілу загинули 12-річний хлопець та чоловік, поранення різного ступеню тяжкості отримали п’ятеро людей. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. 

 

За даними слідства, російські військові завдали удару зі ствольної артилерії по житловому масиву. Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші споруди. 

Офіс генпрокурора наголошує, що точна кількість постраждалих уточнюється.

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Теми: Бахмутжертвиобстрілвійна
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