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РФ ударила по жилому массиву Бахмута: двое погибших, в том числе ребенок

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 15:09
РФ ударила по жилому массиву Бахмута: двое погибших, в том числе ребенок
Последствия обстрела Бахмута, фото из telegram главы ОВА Павла Кириленко

Российские военные во вторник нанесли удар из ствольной артиллерии по жилому массиву Бахмута, в результате чего погибли два человека, в том числе ребенок.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Прямая речь: "Два человека погибли в результате очередного артобстрела (Бахмута - ред.), который произошел несколько часов назад. Один из погибших – несовершеннолетний парень.

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Кроме того, пока известно еще о 4 раненых гражданских. Повреждения получила аптека". 

Детали: Офис генпрокурора сообщает, что в результате российского обстрела погибли 12-летний парень и мужчина, ранения различной степени тяжести получили пять человек. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. 

 

По данным следствия, российские военные нанесли удар из ствольной артиллерии по жилому массиву. Повреждены здания магазинов, аптек и другие сооружения. 

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Офис генпрокурора отмечает, что точное количество пострадавших уточняется.

 
 

Темы: Бахмутжертвыобстрелвойна
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