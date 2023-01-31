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З обшуками прийшли до "Київводоканалу": справа про рейдерство

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 січня 2023, 16:55
Ілюстративне фото з Укрінформу

Слідча група Нацполіції 31 січня проводить обшуки у приміщеннях ПрАТ АК "Київводоканал" у справі про рейдерство.

Джерело: пресслужба Київської міської державної адміністрації

Дослівно: "Слідчими здійснюється досудове розслідування стосовно нежитлових будівель, що знаходяться у володінні та користуванні "Київводоканалу", та щодо яких "Київводоканалом" подано заяву про вчинення кримінального правопорушення (рейдерське захоплення), а також щодо яких Департамент Комунальної власності КМДА спільно з "Київводоканалом" звернулись до суду, для того щоб скасувати рішення про реєстрацію майна під іншими номерами, вчинене рейдерським способом, шляхом занесення до єдиного державного реєстру на підставі внесення до статутного капіталу певного ТОВ".

Деталі: КМДА зазначає, що "Київводоканал" співпрацює зі слідством та надає правоохоронним органам запитувані документи для неупередженого та об’єктивного розслідування.

Що цьому передувало: 

  • На початку лютого 2022 року правоохоронці проводили обшуки у "Київводоканалі" в межах кримінального провадження щодо заволодіння коштами вказаного підприємства в особливо великих розмірах.

Теми: обшукиполіціярейдерство
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