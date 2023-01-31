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С обысками пришли в "Киевводоканал": дело о рейдерстве

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 15:55
С обысками пришли в Киевводоканал: дело о рейдерстве
Иллюстративное фото из Укринформа

Следственная группа Нацполиции 31 января проводит обыски в помещениях ЧАО АК "Киевводоканал" по делу о рейдерстве.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Дословно: "Следователями осуществляется досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании "Киевводоканала", и по которым "Киевводоканалом" подано заявление о совершении уголовного преступления (рейдерский захват), а также по которым Департамент коммунальной собственности КГГА совместно с "Киевводоканалом" обратились в суд, для того чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем занесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенно

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Детали: КГГА отмечает, что "Киевводоканал" сотрудничает со следствием и предоставляет правоохранительным органам запрашиваемые документы для беспристрастного и объективного расследования.

Что этому предшествовало: 

  • В начале февраля 2022 года правоохранители проводили обыски в "Киевводоканале" в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах.

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Темы: обыскиполициярейдерство
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