Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С обысками пришли в "Киевводоканал": дело о рейдерстве

Татьяна ЛозовенкоВторник, 31 января 2023, 16:55
Иллюстративное фото из Укринформа

Следственная группа Нацполиции 31 января проводит обыски в помещениях ЧАО АК "Киевводоканал" по делу о рейдерстве.

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Дословно: "Следователями осуществляется досудебное расследование в отношении нежилых зданий, находящихся во владении и пользовании "Киевводоканала", и по которым "Киевводоканалом" подано заявление о совершении уголовного преступления (рейдерский захват), а также по которым Департамент коммунальной собственности КГГА совместно с "Киевводоканалом" обратились в суд, для того чтобы отменить решение о регистрации имущества под другими номерами, совершенное рейдерским способом, путем занесения в единый государственный реестр на основании внесения в уставный капитал определенно

Детали: КГГА отмечает, что "Киевводоканал" сотрудничает со следствием и предоставляет правоохранительным органам запрашиваемые документы для беспристрастного и объективного расследования.

Что этому предшествовало: 

  • В начале февраля 2022 года правоохранители проводили обыски в "Киевводоканале" в рамках уголовного производства по завладению средствами указанного предприятия в особо крупных размерах.

Темы: обыскиполициярейдерство
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн - источник

Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз

обновленоРоссияне снова ракетами атаковали Краматорск, попали в поликлинику и жилые дома

фото ГБР говорит, что поймало продавцов яиц по 17 грн для Минобороны

видеоМиллионы в диване: УП получила видео обысков у экс-замглавы Минобороны

Россия прислала в Донецкую область "СОБР" – подавлять бунты среди своих солдат

Все новости...
обыски
Вместе с секретными документами у Байдена изъяли его блокноты – СМИ
СБУ обыскала горсовет Полтавы в деле Мамая
В оккупированном Крыму – снова обыски у крымских татар
Последние новости
16:07
ЕС даст Украине еще 2400 генераторов
16:04
Беларусь объявила о завершении летно-тактического учения с РФ
15:34
В Грузии почти 70% обеспокоены массовым приездом россиян в страну
15:32
От продажи военных облигаций с начала войны привлекли более 300 миллиардов
15:23
Закупки Минобороны: суд арестовал экс-замминистра с залогом в 400 млн - источник
15:20
Кубок ATP, футболка Малиновского, ящик вина от Stakhovsky Wines: за донаты на дроны
15:15
РФ ударила по селу на Херсонщине: 4 раненых, в том числе 5-летний ребенок
15:10
"Киев Цифровой" интегрировался с "Дією": забрать эвакуированное авто будет проще
15:05
В Черном море стало меньше российских "Калибров"
15:05
Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине вступление в Евросоюз
Все новости...