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Суддя ЄСПЛ прогнозує швидший розгляд справи про Велику війну, ніж про Крим і Донбас

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 15:59
Суддя ЄСПЛ прогнозує швидший розгляд справи про Велику війну, ніж про Крим і Донбас
Микола Гнатовський. фото yur-gazeta com

В Європейському суді з прав людини є розуміння важливості справи про Велику війну, тому вона буде рухатись швидше ніж справи щодо Криму і Донбасу.

Про це у розмові з "Європейською правдою" заявив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський.

"Крим, Східна Україна – ці дві міждержавні справи пройшли етап прийнятності. Обидві визнані прийнятними і відповідно процесуально суд значно попереду з цими справами, ніж зі справою про Велику війну" - зазначив він.

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"Водночас всі розуміють, наскільки важлива справа про Велику війну, тому я буду очікувати, що вона буде рухатися значно і значно енергійніше, ніж попередні справи. Всі вчаться на своїх помилках, і Європа в усіх питаннях - і політичних, і економічних, і військових – дорослішає щодня. З точки зору вирішення європейських юридичних питань також це дорослішання відбувається" - пояснив суддя.

За його словами, в ЄСПЛ є розуміння, що він має ставати арбітром у міждержавних справах.

"Переважна більшість заяв, які подані проти України, вони стосуються так чи інакше збройного конфлікту. Вони подані або тільки проти України, або – є така поширена у юристів практика – подавати одночасно проти двох держав, України і РФ, хай ЄСПЛ розбирається, хто більше винний"  - пояснив він.

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За словами судді, проти України таких справ понад 7 тисяч. Він наголосив на потребі того, щоб ці справи розглядалися максимально швидко і ефективно.

"Зараз зрозуміло, що у зв’язку з прогресом міждержавних справ з’являється така можливість" - сказав Гнатовський.

Як повідомляла ЄвроПравда, Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі.

Детальніше про значення рішення читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.

Теми: ЄСПЛвійнаКрим
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