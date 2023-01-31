Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суддя ЄСПЛ прогнозує швидший розгляд справи про Велику війну, ніж про Крим і Донбас

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 16:59
Микола Гнатовський. фото yur-gazeta com

В Європейському суді з прав людини є розуміння важливості справи про Велику війну, тому вона буде рухатись швидше ніж справи щодо Криму і Донбасу.

Про це у розмові з "Європейською правдою" заявив суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський.

"Крим, Східна Україна – ці дві міждержавні справи пройшли етап прийнятності. Обидві визнані прийнятними і відповідно процесуально суд значно попереду з цими справами, ніж зі справою про Велику війну" - зазначив він.

"Водночас всі розуміють, наскільки важлива справа про Велику війну, тому я буду очікувати, що вона буде рухатися значно і значно енергійніше, ніж попередні справи. Всі вчаться на своїх помилках, і Європа в усіх питаннях - і політичних, і економічних, і військових – дорослішає щодня. З точки зору вирішення європейських юридичних питань також це дорослішання відбувається" - пояснив суддя.

За його словами, в ЄСПЛ є розуміння, що він має ставати арбітром у міждержавних справах.

"Переважна більшість заяв, які подані проти України, вони стосуються так чи інакше збройного конфлікту. Вони подані або тільки проти України, або – є така поширена у юристів практика – подавати одночасно проти двох держав, України і РФ, хай ЄСПЛ розбирається, хто більше винний"  - пояснив він.

За словами судді, проти України таких справ понад 7 тисяч. Він наголосив на потребі того, щоб ці справи розглядалися максимально швидко і ефективно.

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз зрозуміло, що у зв’язку з прогресом міждержавних справ з’являється така можливість" - сказав Гнатовський.

Як повідомляла ЄвроПравда, Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі.

Детальніше про значення рішення читайте у статті: Донбас іде за Кримом. ЄСПЛ ухвалив перше рішення проти РФ щодо окупації Сходу України.

Теми: ЄСПЛвійнаКрим
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн - джерело

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу

ОновленоРосіяни знову ракетами атакували Краматорськ, влучили у поліклініку і житлові будинки

фото ДБР каже, що спіймало продавців яєць по 17 грн для Міноборони

відео Мільйони в дивані: УП отримала відео обшуків у ексзаступника міністра оборони

Росія прислала на Донеччину "СОБР" – придушувати бунти серед своїх вояк

Усі новини...
ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю РФ на окупованому Донбасі
ЄСПЛ 25 січня оголосить рішення у справі про окупацію Донбасу
ЄСПЛ підтвердив публічні слухання щодо рішення у справі про окупацію Донбасу
Останні новини
16:13
Кияни стали орендувати квартири на нижчих поверхах через обстріли та електрику
16:09
Бабак Тимко навіщував, коли настане весна
16:07
ЄС надасть Україні ще 2400 генераторів
16:05
Норвегія збільшить витрати зі свого фонду добробуту на допомогу Україні
16:04
Білорусь оголосила про завершення льотно-тактичного навчання з РФ
15:34
У Грузії майже 70% стурбовані масовим приїздом росіян в країну
15:32
Від продажу військових облігацій з початку великої війни залучили понад 300 мільярдів
15:23
Закупівлі Міноборони: суд арештував ексзаступника міністра з заставою в 400 млн - джерело
15:20
Кубок ATP, футболка Маліновського, ящик вина від Stakhovsky Wines: за донати на дрони
15:15
РФ вдарила по селу на Херсонщині: 4 поранених, у тому числі 5-річна дитина
Усі новини...