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Судья ЕСПЧ прогнозирует более быстрое рассмотрение дела о Большой войне, чем о Крыме и Донбассе

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 16:59
Николай Гнатовский. фото yur-gazeta com

В Европейском суде по правам человека есть понимание важности дела о Большой войне, поэтому оно будет двигаться быстрее, чем дела по Крыму и Донбассу.

Об этом в разговоре с "Европейской правдой" заявил судья ЕСПЧ Николай Гнатовский.

"Крым, Восточная Украина - эти два межгосударственных дела прошли этап приемлемости. Оба признаны приемлемыми и соответственно процессуально суд значительно впереди с этими делами, чем с делом о Большой войне", - отметил он.

"В то же время все понимают, насколько важно дело о Большой войне, поэтому я буду ожидать, что оно будет двигаться значительно и значительно энергичнее, чем предыдущие дела. Все учатся на своих ошибках, и Европа во всех вопросах - и политических, и экономических, и военных - взрослеет каждый день. С точки зрения решения европейских юридических вопросов также это взросление происходит", - пояснил судья.

По его словам, в ЕСПЧ есть понимание, что он должен становиться арбитром в межгосударственных делах.

"Подавляющее большинство заявлений, которые поданы против Украины, они касаются так или иначе вооруженного конфликта. Они поданы или только против Украины, или - есть такая распространенная у юристов практика - подавать одновременно против двух государств, Украины и РФ, пусть ЕСПЧ разбирается, кто больше виноват", - пояснил он.

По словам судьи, против Украины таких дел более 7 тысяч. Он отметил необходимость того, чтобы эти дела рассматривались максимально быстро и эффективно.

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"Сейчас понятно, что в связи с прогрессом межгосударственных дел появляется такая возможность", - сказал Гнатовский.

Как сообщала ЕвроПравда, Европейский суд по правам человека признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе.

Темы: ЕСПЧвойнаКрым
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