Резніков пояснив, як розуміти "ні" від США щодо F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що "ні" від Сполучених Штатів щодо західних літаків для України зараз варто розуміти як відмову лише у цей конкретний момент часу, і такі "етапи відмови" Україна проходила з усією західною зброєю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу у Парижі після зустрічі з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню.

"Усі види допомоги на початку проходили етап "ні". Це означає "ні" станом на сьогодні", - зазначив Олексій Резніков, додавши, що врешті справа рухалася до обговорення технічних можливостей, далі - підготовки екіпажів та, врешті, передачі тих чи інших систем.

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"Так було з HIMARS, так було зі 155-мм артилерією, з тими ж Bradley. З німецькими Leopard спочатку теж було "ні", а тепер ми маємо танкову коаліцію. Тому я вірю у наступну "літакову коаліцію". Але завжди спочатку має бути лідер. Тому я тут", - зазначив Олексій Резніков, натякаючи на те, що очікує лідерства Франції у питанні з літаками так само, як з легкими колісними танками, що теж було певним поштовхом для решти союзників.

За його словами, на зустрічі міністри обговорили потреби України у повітряних платформах з акцентом на протиповітряну оборону.

"Будь-який літак - це платформа, з якої можна використовувати той чи інший вид зброї, тож ми не говорили про конкретну назву літака. Ми говорили про те, що тактична авіація теж є елементом протиповітряної оборони. Ми проговорили і домовилися, що будемо вивчати це питання разом з партнерами, що могло би бути такою практичною платформою для покращення наших спроможностей протиповітряних сил", - деталізував Резніков.

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Себастьєн Лекорню, коментуючи питання літаків для України, нагадав заяву президента Еммануеля Макрона про те, що для Франції "немає ніяких табу", та натякнув, що особиста зустріч міністрів була потрібна у тому числі для того, щоб обговорити питання, які не обгворюють у телефонних розмовах.

Як повідомлялось, у понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не планують відправляти винищувачі F-16 в Україну. У Білому домі після цього сказали, що США вже надають Україні значну військову допомогу та орієнтуються на потреби Києва й ситуацію на полі бою.