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Резников объяснил, как понимать "нет" от США по поводу F-16

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 17:34
Резников объяснил, как понимать нет от США по поводу F-16
Алексей Резников, фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что "нет" от Соединенных Штатов относительно западных самолетов для Украины сейчас следует понимать как отказ только в этот конкретный момент времени, и такие "этапы отказа" Украина проходила со всем западным оружием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге в Париже после встречи с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню. 

"Все виды помощи в начале проходили этап "нет". Это означает "нет" по состоянию на сегодня", - отметил Алексей Резников, добавив, что далее начинались обсуждения технических возможностей, затем - подготовка экипажей и, в итоге, передача тех или иных систем. 

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"Так было с HIMARS, так было со 155-мм артиллерией, с теми же Bradley. С немецкими Leopard сначала тоже было "нет", а теперь мы имеем танковую коалицию. Поэтому я верю в следующую "самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер. Поэтому я здесь", - отметил Алексей Резников, намекая на то, что ожидает лидерства Франции в вопросе с самолетами так же, как с легкими колесными танками, что тоже было определенным толчком для остальных союзников. 

По его словам, на встрече министры обсудили потребности Украины в воздушных платформах с акцентом на противовоздушную оборону. 

"Любой самолет - это платформа, с которой можно использовать тот или иной вид оружия, поэтому мы не говорили о конкретном названии самолета. Мы говорили о том, что тактическая авиация тоже является элементом противовоздушной обороны. Мы договорились, что будем изучать этот вопрос вместе с партнерами, что могло бы быть такой практической платформой для улучшения наших возможностей противовоздушных сил", - детализировал Резников.

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Себастьен Лекорню, комментируя вопрос самолетов для Украины, напомнил заявление президента Эммануэля Макрона о том, что для Франции "нет никаких табу", и намекнул, что личная встреча министров была нужна в том числе для того, чтобы обсудить вопросы, которые не обсуждают в телефонных разговорах. 

Как сообщалось, в понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять истребители F-16 в Украину. В Белом доме после этого сказали, что США уже предоставляют Украине значительную военную помощь и ориентируются на потребности Киева и ситуацию на поле боя.

Темы: РезниковСШАоружиеМинобороны
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