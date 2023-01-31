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США не виявили ознак нецільового використання американських коштів в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 31 січня 2023, 19:30
United States Department of the Treasury, Getty Images

Сполучені Штати не мають жодних свідчень нецільового використання американських коштів в Україні, але продовжуватимуть тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.

Про це йдеться у відповіді міністерства фінансів США на запит агенції Reuters, яку цитує "Європейська правда".

"У нас немає жодних свідчень того, що кошти США були використані в Україні не за призначенням. Вітаємо постійні зусилля української влади, спрямовані на співпрацю з нами для забезпечення належних гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена", – йдеться в коментарі речниці відомства Меган Аппер.

Вона додала, що американський Мінфін продовжить тісно співпрацювати зі Світовим банком, а також із Україною та іншими партнерами, для відстеження американських коштів, "щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням".

Як зазначає Reuters, станом на грудень 2022 року Світовий банк виділив Україні понад 13 мільярдів доларів у межах програми "Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні", значна частина яких надійшла зі Сполучених Штатів.

Кошти з програми PEACE виплачуються українській владі через місяць після того, як співробітники банку переконаються, що вона виплатила зарплати вчителям і державним службовцям, а також пенсійні виплати.

Як стало відомо нещодавно, США вже створили інститут моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують допомогу американського народу Україні під час повномасштабного вторгнення Росії.

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Минулого тижня заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд оголосила, що в Києві перебувають аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

Теми: СШАгрошідопомога Україні
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