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США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине

"Европейская правда"Вторник, 31 января 2023, 18:30
США не обнаружили признаков нецелевого использования американских средств в Украине
United States Department of the Treasury, Getty Images

Соединенные Штаты не имеют никаких свидетельств нецелевого использования американских средств в Украине, но будут продолжать тесно сотрудничать с украинскими властями, чтобы обеспечить надлежащие гарантии для предотвращения коррупции.

Об этом говорится в ответе министерства финансов США на запрос агентства Reuters, который цитирует "Европейская правда".

"У нас нет никаких свидетельств того, что средства США были использованы в Украине не по назначению. Приветствуем постоянные усилия украинской власти, направленные на сотрудничество с нами для обеспечения надлежащих гарантий того, что американская помощь дойдет до тех, кому она предназначена", - говорится в комментарии пресс-секретаря ведомства Меган Аппер.

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Она добавила, что американский Минфин продолжит тесно сотрудничать со Всемирным банком, а также с Украиной и другими партнерами, для отслеживания американских средств, "чтобы подтвердить, что они используются по назначению".

Как отмечает Reuters, по состоянию на декабрь 2022 года Всемирный банк выделил Украине более 13 миллиардов долларов в рамках программы "Государственные расходы на укрепление административной способности в Украине", значительная часть которых поступила из Соединенных Штатов.

Средства из программы PEACE выплачиваются украинской власти через месяц после того, как сотрудники банка убедятся, что она выплатила зарплаты учителям и государственным служащим, а также пенсионные выплаты.

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Как стало известно недавно, США уже создали институт мониторинга и расследования незаконных действий мошенников и коррупционеров, которые используют помощь американского народа Украине во время полномасштабного вторжения России.

На прошлой неделе заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд объявила, что в Киеве находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Темы: СШАденьгипомощь Украине
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