Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ: Число загиблих у Макіївці зросло до 89, серед них – підполковник

"Українська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 23:54
Міноборони РФ: Число загиблих у Макіївці зросло до 89, серед них – підполковник
Руїни на місці дислокації російських військових у Макіївці, фото: Риа Новости

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Джерело: заява першого заступника начальника головного військово-політичного управління ЗС Росії генерал-лейтенанта Сергія Севрюкова, яку цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: За новими даними російського міністерства, у Макіївці ліквідовано 89 окупантів. Раніше оборонне відомство РФ повідомляло про загибель 63 мобілізованих військовослужбовців.

Реклама:

Севрюков повідомив, що внаслідок українського удару по Макіївці загинув заступник командира полку підполковник Бачурін.

За версією російського міністерства, причиною масової загибелі військових стало використання особовим складом мобільних телефонів.

"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару", – заявив Севрюков.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Севрюков заявив, що російські військові знищили пускову установку "HIMARS", з якої українські війська завдали удару по Макіївці, та ще 4 такі ж установки знищили в районі залізничної станції у Дружківці.

Видання "Слово і діло" порахувало, що станом на середину грудня російські пропагандистські медіа повідомляли про знищення окупантами 55 установок "HIMARS". Це при тому, що з червня США поставили Україні лише 20 таких РСЗВ.

Передісторія: 

  • Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Віни додав, що подібне може повторитися.

Теми: Макіївкаокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Макіївка
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
В окупованій Макіївці велика пожежа − горить нафтобаза
ЗМІ показали удар по складу боєприпасів у Макіївці і з'ясували його локацію
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: