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Міноборони РФ: Число загиблих у Макіївці зросло до 89, серед них – підполковник

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 00:54
Руїни на місці дислокації російських військових у Макіївці, фото: Риа Новости

Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Джерело: заява першого заступника начальника головного військово-політичного управління ЗС Росії генерал-лейтенанта Сергія Севрюкова, яку цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: За новими даними російського міністерства, у Макіївці ліквідовано 89 окупантів. Раніше оборонне відомство РФ повідомляло про загибель 63 мобілізованих військовослужбовців.

Севрюков повідомив, що внаслідок українського удару по Макіївці загинув заступник командира полку підполковник Бачурін.

За версією російського міністерства, причиною масової загибелі військових стало використання особовим складом мобільних телефонів.

"Цей фактор дозволив противнику запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару", – заявив Севрюков.

Крім того, Севрюков заявив, що російські військові знищили пускову установку "HIMARS", з якої українські війська завдали удару по Макіївці, та ще 4 такі ж установки знищили в районі залізничної станції у Дружківці.

ВІДЕО ДНЯ

Видання "Слово і діло" порахувало, що станом на середину грудня російські пропагандистські медіа повідомляли про знищення окупантами 55 установок "HIMARS". Це при тому, що з червня США поставили Україні лише 20 таких РСЗВ.

Передісторія: 

  • Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Віни додав, що подібне може повторитися.

Теми: Макіївкаокупаціявійна
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