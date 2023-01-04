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Вцілілих у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ – ЗМІ

Середа, 4 січня 2023, 03:25
РУЙНУВАННЯ НА МІСЦІ ДИСЛОКАЦІЇ РОСІЯН У МАКІЇВЦІ, ФОТО З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Російська влада досі не склала списки поранених і загиблих внаслідок удару по місцю розташування мобілізованих російських військовослужбовців у Макіївці Донецької області. При цьому від вцілілих хочуть позбутися та навіть намагалися послати на передову.

Джерело: видання "Важливі історії", яке поспілкувалося з родичами військових

Деталі: Дружина одного з мобілізованих із Самарської області росіянина, який отримав поранення після удару по Макіївці, розповіла виданню, що не знає, де її чоловік.

"Немає інформації, в яку лікарню везуть чоловіка. Вам у будь-якому разі не скажуть, куди їх везуть. Вже третя доба йде, мені багато жінок пишуть і телефонують - у них теж немає жодних звісток, це, чесно кажучи, дуже напружує. Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось у госпіталь потрапив, пам'ять втратив... Але елементарно хоча б списки, с*ка, складіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі", – поскаржилася вона на бездіяльність російської влади.

Жінка повідомила, що військових, які вижили, хотіли відправити "у наступ", однак "ті, хто розумніші, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь".

"Я думаю, що запросто їх можуть послати куди завгодно, аби прикрити цей весь захід (розслідування причин масової загибелі окупантів – ред.)", – розповіла вона.

Про те, що росіян, які пережили обстріл макіївського професійно-технічного училища №19, "хочуть направити на передову або ще кудись подалі від очей" також повідомляла у Telegram російська пропагандистка Анастасія Кашеварова. За її словами, вижило "приблизно 216 осіб".

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Згодом пропагандистка написала, що їх залишили на місці після того, як "піднявся галас".

Ще одна родичка мобілізованого із Самарської області розповіла "Важливим історіям", що вцілілих окупантів "хочуть списати як непотрібних свідків".

"Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись або заховати", – сказала вона.

Передісторія: 

  • Раніше СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
  • Російський терорист, колишній так званий "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив масове знищення російських військовослужбовців в окупованій Макіївці. Віни додав, що подібне може повторитися.
  • Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89.

Теми: МакіївкаРосіяокупація
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