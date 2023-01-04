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Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 14:07
Олександр Лукашенко та Володимир Путін, фото: Getty Images

Білоруські хакери заявили про злам медичного центру управління справами самопроголошеного президента Білорусі, згідно з отриманими документами, Олександр Лукашенко міг не здавати ПЛР-тестів на коронавірус перед зустріччю з президентом країни-агресора Володимиром Путіним.

Джерело: "Meduza", білоруське видання "Зеркало"

Деталі: Хакери, які називають себе "Об'єднаним штабом опору", виклали у відкритий доступ більше ніж 70 файлів, які є електронними варіантами довідок про ПЛР-тестування на коронавірус на ім'я Олександра Лукашенків та його сина Миколи.

Білоруське видання "Зеркало" визнало документи справжніми. Воно пише, що кожен файл має QR-код, при переході за яким з'являється офіційний сайт медцентру управління справами Лукашенка, де показано таку саму довідку, її можна завантажити у PDF-форматі.

Довідки охоплюють період із квітня 2021 до кінця грудня 2022 року. Майже всі вони були видані перед зустрічами Лукашенка з Путіним (до вересня 2021 року було достатньо одного тесту, після - два і більше). Довідки видавали також на ім'я сина Лукашенка. З них можна зробити висновок, що батько брав його із собою на більшість зустрічей з Путіним. Офіційно це не афішувалося.

Аналіз документів засвідчує, що довідки містять низку нестиковок. Зокрема, у результатах тестів Лукашенка трапляються два різні номери паспорта, а в тестах Миколи Лукашенка - три (один із них збігається з номером паспорта, зазначеним у довідках його батька).

Крім того, Олександр і Микола Лукашенки нерідко отримували довідки в один день і час. Іноді дати тестів змінювалися, а час взяття аналізу і видачі документа залишався колишнім.

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У багатьох довідках збігаються час тестування і час видачі довідки, хоча для отримання результату ПЛР-тесту потрібен час. Як мінімум в одному документі дата видачі довідки випереджає дату проведення тестування.

Таким чином, "Об'єднаний штаб опору" припустив, що насправді Лукашенко міг не здавати ці ПЛР-тести.

Передісторія:

  • Ще у 2020 році Лукашенко стверджував, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.
  • На початку липня 2020 року Лукашенко заявляв, що в країні коронавірус перемогли.
  • Він дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. За його словами, в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • У той же час Путін після початку пандемії різко скоротив кількість контактів і особистої участі в заходах.

Теми: ЛукашенкоПутінкоронавірус
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