Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники поки не фіксують наступального угруповання у Білорусі

Валентина РоманенкоВівторок, 27 грудня 2022, 17:04
Андрій Демченко. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

Прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ"

Пряма мова: "Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Білорусь, на жаль, не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої держави…

Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи такий акцент на цьому напрямку… Водночас створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове на даний момент здійснити вторгнення в Україну з цього напрямку, наразі не відмічається".

Деталі: Демченко запевнив, що підрозділи Державної прикордонної служби України та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті.

Нагадаємо: Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснював, що тактику росіян, які влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі. За словами начальника ГУР, жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

24 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото Бізнесмена і ексдепутата Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР

Міністр оборони Італії: під загрозою поразки РФ може застосувати тактичну ядерну зброю

фото, доповненоБатько з 7-річним сином підірвались на міні на Харківщині

Спроби росіян захопити Бахмут наближаються до кульмінації: у них уже нестача солдатів і снарядів – ISW

Дефіцит в енергосистемі зріс через зупинку деяких блоків, області отримали ліміти

У Білорусі трьох "рейкових партизанів" засудили до понад 20 років ув'язнення

Усі новини...
Білорусь
По всій Україні лунала повітряна тривога
У Білорусі затримали блогера Чаховича, який підтримує Україну
Диво на Різдво: у Білорусі горів російський МіГ – ЗМІ
Останні новини
15:07
Німеччина купила для України 480 генераторів, половина вже доставлені
15:07
Азовсталь, весілля і прощання: фото з України увійшли у рейтинг The Guardian 2022 року
14:54
Вчені ізраїльського університету виявили 100 тисяч нових типів вірусів
14:38
У Криму активістку засудили до 7 років колонії за "вибухівку у футлярі окулярів"
14:37
Позов Семочка до СЗР розглядатиме найвищий суд через розбіжності в законі
14:35
Зернова ініціатива: з портів вирушили ще 11 суден, 96 – в черзі на інспекцію в Босфорі
14:24
МЗС Естонії: пропозиція України виключити РФ з Радбезу ООН не має підтримки
14:02
Зеленський та гендиректор BlackRock домовились про координацію у проєктах відбудови України
13:38
Росіяни заборонили в Маріуполі масові заходи на новорічні свята
13:30
Ринок нерухомості потрохи відновлюється, але є нюанси. Прогнози на 2023-й рік
Усі новини...