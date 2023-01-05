Байден про "різдвяне перемир’я" Путіна: На Новий рік же бомбив

Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна про оголошення так званого режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік…".

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Деталі: На його думку, Путін намагається "передихнути".

Передісторія:

5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.