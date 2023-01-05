Байден про "різдвяне перемир’я" Путіна: На Новий рік же бомбив
Четвер, 5 січня 2023, 19:16
Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна про оголошення так званого режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.
Джерело: Голос Америки
Пряма мова: "Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік…".
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Деталі: На його думку, Путін намагається "передихнути".
Передісторія:
- 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.
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