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Байден про "різдвяне перемир’я" Путіна: На Новий рік же бомбив

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 20:16
Президент США Джо Байден у Білому домі, 5 січня 2023, фото AP

Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна про оголошення так званого режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Джерело: Голос Америки 

Пряма мова: "Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік…". 

Деталі: На його думку, Путін намагається "передихнути".

Передісторія: 

  • 5 січня президент Росії Володимир Путін оголосив, що доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Путіна, наголосив, що "тимчасове перемир’я" може початися тоді, коли російський агресор покине територію України
  •  Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню.

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Теми: БайденСШАперемир’яПутін
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