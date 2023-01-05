Байден про "різдвяне перемир’я" Путіна: На Новий рік же бомбив

Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна про оголошення так званого режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік…".

Деталі: На його думку, Путін намагається "передихнути".

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