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ЗМІ підрахували кількість вбитих мобілізованих росіян, без загиблих в Макіївці

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 січня 2023, 09:30
ФОТО: ТАСС

Станом на 6 січня в Україні загинуло 539 мобілізованих росіян, не рахуючи тих, кого було вбито у Макіївці, дізналися волонтери разом зі ЗМІ.

Джерело: спільний підрахунок вбитих військових РФ російською службою "Бі-бі-сі", виданням "Медіазона" і командою волонтерів

Дослівно: "На основі відкритих даних нам вдалося встановити імена 500 мобілізованих, які загинули в зоні бойових дій на території України, починаючи з жовтня. Ще 39 померли на території Росії - найчастіше, як стверджується, через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем".

Деталі: Повідомляється, що кількість росіян, які помирають на пунктах збору для мобілізованих, продовжує зростати. За останні два тижні відомо про три випадки смерті в центрах підготовки мобілізованих на території Росії.

Однак реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні, починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Як розповідають самі мобілізовані, їхні підрозділи продовжують зазнавати суттєвих втрат через низку причин. Серед них: інтенсивні й точні артилерійські обстріли з боку України, погана координація дій різних загонів російських військових, проблеми зі зв'язком і картами, а також недостатня підготовка.

Що було раніше

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  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
  • Українська розвідка повідомила, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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