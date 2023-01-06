ЗМІ підрахували кількість вбитих мобілізованих росіян, без загиблих в Макіївці

Станом на 6 січня в Україні загинуло 539 мобілізованих росіян, не рахуючи тих, кого було вбито у Макіївці, дізналися волонтери разом зі ЗМІ.

Джерело: спільний підрахунок вбитих військових РФ російською службою "Бі-бі-сі", виданням "Медіазона" і командою волонтерів

Дослівно: "На основі відкритих даних нам вдалося встановити імена 500 мобілізованих, які загинули в зоні бойових дій на території України, починаючи з жовтня. Ще 39 померли на території Росії - найчастіше, як стверджується, через проблеми з серцем, внаслідок нещасних випадків або через зловживання алкоголем".

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Деталі: Повідомляється, що кількість росіян, які помирають на пунктах збору для мобілізованих, продовжує зростати. За останні два тижні відомо про три випадки смерті в центрах підготовки мобілізованих на території Росії.

Однак реальні втрати серед мобілізованих можуть бути набагато вищими, оскільки в багатьох повідомленнях про солдатів, які загинули в Україні, починаючи з жовтня, не вказується їхній статус.

Як розповідають самі мобілізовані, їхні підрозділи продовжують зазнавати суттєвих втрат через низку причин. Серед них: інтенсивні й точні артилерійські обстріли з боку України, погана координація дій різних загонів російських військових, проблеми зі зв'язком і картами, а також недостатня підготовка.

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