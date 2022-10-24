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РФ організує "хвилі мобілізації", як за часів Другої світової війни – ГУР

"Українська правда"Понеділок, 24 жовтня 2022, 14:51
Ілюстративне фото з ГУР

Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ прибуло щонайменше 200 тисяч людей, а подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни". 

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Деталі: Зокрема, перша частина мобілізованих була відправлена в Україну з мінімальними термінами підготовки або взагалі без неї, щоб стабілізувати лінію фронту.

За інформацією розвідки, наступні частини направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. Аналогічним чином до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

ГУР також повідомило, що попри заяви щодо завершення "часткової" мобілізації, в Москві продовжується вручення повісток військовозобов’язаним за місцем проживання та роботи. Однак влада зупинила роботу так званих "мобільних мобілізаційних пунктів" й призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях. 

На полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих для відправки в Україну. За інформацією розвідки, у зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів по підготовці призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" та бойовий досвід на території України.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У вересні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів.
  • 18 жовтня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кількість у 300 тисяч мобілізованих не буде перевищено.
  • Російські журналісти дізналися, що в рамках мобілізації в РФ збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб, а не 300 тисяч.
  • 14 жовтня Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться до кінця жовтня, а з 21 вересня вже мобілізували 222 тисячі росіян.

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Теми: розвідкамобілізаціяРосіявійна
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