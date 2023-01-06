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Лукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 10:42
Лукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: Спільну справу робимо
Фото: BELTA

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.

Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Спільну справу робимо", - заявив Лукашенко, вислухавши доповідь російського офіцера про завершення бойового злагодження частин російсько-білоруського угруповання військ.

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Представник російських військ доповів Лукашенку про проведення навчань і командно-штабних тренувань. Зокрема, спільні навчання провели мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська, підрозділи ППО двох країн. 

"На даному етапі підрозділи Збройних Сил Російської Федерації готові до виконання завдань за призначенням", - заявив офіцер російських військ.

Повідомляється, що Лукашенко ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських Збройних Сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 27 грудня 2022 року повідомлялось, що прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.
  • 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.
  • 2 січня навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіяармія
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