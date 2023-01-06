Лукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"
Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.
Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".
"Спільну справу робимо", - заявив Лукашенко, вислухавши доповідь російського офіцера про завершення бойового злагодження частин російсько-білоруського угруповання військ.
Представник російських військ доповів Лукашенку про проведення навчань і командно-штабних тренувань. Зокрема, спільні навчання провели мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська, підрозділи ППО двох країн.
"На даному етапі підрозділи Збройних Сил Російської Федерації готові до виконання завдань за призначенням", - заявив офіцер російських військ.
Повідомляється, що Лукашенко ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських Збройних Сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами.
Що було раніше:
- 27 грудня 2022 року повідомлялось, що прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.
- 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.
- 2 січня навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.