Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 11:42
Фото: BELTA

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко прибув на 230-й загальновійськовий полігон Обуз-Лесновський, де розміщена російська частина зі спільного регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.

Про це повідомило державне білоруське агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда".

"Спільну справу робимо", - заявив Лукашенко, вислухавши доповідь російського офіцера про завершення бойового злагодження частин російсько-білоруського угруповання військ.

Представник російських військ доповів Лукашенку про проведення навчань і командно-штабних тренувань. Зокрема, спільні навчання провели мотострілецькі й танкові підрозділи, спеціальні війська, підрозділи ППО двох країн. 

"На даному етапі підрозділи Збройних Сил Російської Федерації готові до виконання завдань за призначенням", - заявив офіцер російських військ.

Повідомляється, що Лукашенко ознайомився з розташуванням військових частин і підрозділів російських Збройних Сил, поспілкувався із солдатами та офіцерами.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 грудня 2022 року повідомлялось, що прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ.
  • 28 грудня стало відомо, що Росія зібрала в Білорусі угруповання військ кількістю 10 200 людей і що цієї кількості для наступу на Україну недостатньо.
  • 2 січня навчання збройних сил Росії та Білорусі продовжили щонайменше до 8 січня.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ЛукашенкоБілорусьРосіяармія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я"

відеоЕпіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу

Оновлено від 06:50Палата представників США з 15 спроби обрала спікера

В Росії критикують Путіна за оголошене "перемир’я" – ISW

Росія не припиняла атак під час "перемир’я" – Гайдай

США оголосили про найбільший пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за "екстремізм"
Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, проголосив "рік миру"
Останні новини
11:08
Росіяни можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища – ССО
10:45
У парламенті Фінляндії назвали умову передання Україні танків Leopard 2
10:28
Пентагон підтверджує, що Росія порушила оголошене нею ж "перемир’я"
10:06
Кабмін призначив нових тимчасових керівників "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу"
09:57
фотоОбстріл росіянами пожежної частини Херсона: загинув рятувальник
09:31
Зеленський розраховує на підтримку України новим спікером Палати представників США
09:16
відеоЕпіфаній у Києво-Печерській Лаврі проводить Різдвяну службу
09:03
У Пентагоні пояснили, чому США не передають Україні танки Abrams
08:49
Росіяни вивезли до Москви 300 дітей з Донбасу: нібито через "серйозні травми" – ОВА
08:40
Британська розвідка розповіла про значення боїв біля Кремінної
Усі новини...