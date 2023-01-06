Росіяни вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині: одна людина поранена
Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські загарбники 6 січня нанесли удари по містам Краматорськ та Курахове Донецької області, одна людина поранена.
Джерело: Тимошенко у Telegram
Пряма мова Тимошенка: "Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок".
Деталі: За його словами, попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.
Пізніше Тимошенко повідомив про обстріли окупантами обласного міста Курахове. Ввін повідомив, що росіяни вдарили по центу населеного пункту - є влучання у приватний будинок, пошкоджено вікна та фасад.
Також російські снаряди влучили у 2 багатоквартирних будинки – пошкоджено покрівлі.
Крім того, окупанти завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа. Поранено працівницю лікарні - їй надається медична допомога.
Що передувало:
- У четвер 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- При цьому о 12:47 п'ятниці по всій території України оголосили повітряну тривогу, оскільки в Білорусі злетіли у повітря винищувачі РФ.
- Але міністерство оборони РФ цинічно стверджує, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні.