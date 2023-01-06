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Росіяни вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині: одна людина поранена

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 січня 2023, 12:12
Росіяни вдарили по Краматорську і Кураховому на Донеччині: одна людина поранена
Фото: Telegram Тимошенка

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські загарбники 6 січня нанесли удари по містам Краматорськ та Курахове Донецької області, одна людина поранена.

Джерело: Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Окупанти двічі вдарили ракетами по місту. Є влучання у приватний житловий будинок".

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Деталі: За його словами, попередньо постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Пізніше Тимошенко повідомив про обстріли окупантами обласного міста Курахове. Ввін повідомив, що росіяни вдарили по центу населеного пункту - є влучання у приватний будинок, пошкоджено вікна та фасад.

 

Також російські снаряди влучили у 2 багатоквартирних будинки – пошкоджено покрівлі.

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Крім того, окупанти завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа. Поранено працівницю лікарні - їй надається медична допомога.

Що передувало:

  • У четвер 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу ввести "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • При цьому о 12:47 п'ятниці по всій території України оголосили повітряну тривогу, оскільки в Білорусі злетіли у повітря винищувачі РФ.
  • Але міністерство оборони РФ цинічно стверджує, що з 12:00 п'ятниці ввело тимчасовий режим припинення вогню в Україні.

Теми: Краматорськвійна
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