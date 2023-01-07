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Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 23:56
Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують
Олексій Данілов, фото Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

Джерело: Данілов в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї – ред.). От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель".

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Але, нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми".

Деталі: Данілов також повідомив, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак "ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я".

Секретар РНБО знову зазначив, що багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.

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Пряма мова: "Дуже багато маркерів, з яких ми можемо зробити висновок, що ми входимо в певну фазу активізації.

Зараз є велике бажання втягнути Білорусь у відкрите протистояння. Робляться певні провокації з цього приводу російськими спецслужбами. Все це дає нам підстави казати про те, що ми можемо мати таке загострення".

Що передувало: Нещодавно Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "Мінськ-3".

Теми: ДаніловРосіяПівнічна КореяПівденна Корея
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