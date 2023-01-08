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Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 00:56
Олексій Данілов, фото Getty Images

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни.

Джерело: Данілов в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Нам зараз пропонують корейський варіант. Так звана умовна "38 паралель" (за якою було розділено Північну та Південну Кореї – ред.). От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати – це "38 паралель".

Але, нещодавно спілкуючись з представниками Кореї, я звернув увагу… Вони вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що треба заради збереження... Сьогодні мають проблеми".

Деталі: Данілов також повідомив, що заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак "ходить на зустрічі з політиками минулих часів у Європі й через них передає меседжі, що вони (росіяни – ред.) готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, як є з сьогодні на сьогодні і примусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир’я".

Секретар РНБО знову зазначив, що багато маркерів свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому.

Пряма мова: "Дуже багато маркерів, з яких ми можемо зробити висновок, що ми входимо в певну фазу активізації.

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Зараз є велике бажання втягнути Білорусь у відкрите протистояння. Робляться певні провокації з цього приводу російськими спецслужбами. Все це дає нам підстави казати про те, що ми можемо мати таке загострення".

Що передувало: Нещодавно Данілов заявив, що Росія готується до загострення ситуації в лютому, а заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак проводить зустрічі з європейцями і схиляє до підписання нібито мирних угод а-ля "Мінськ-3".

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Теми: ДаніловРосіяПівнічна КореяПівденна Корея
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