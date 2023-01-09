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СБУ викрила в Дніпрі підпільних "шаріївців": готували провокації

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 січня 2023, 11:58
СБУ викрила в Дніпрі підпільних шаріївців: готували провокації
фото СБУ

Служба безпеки України заявляє про викриття в Дніпрі підпільного осередку забороненої партії Шарія, який готувався вчиняти масові заворушення.

Джерело: пресслужба СБУ на офіційних сторінках і в коментарі УП

Дослівно: "У результаті контрдиверсійних заходів в обласному центрі вдалося попередити протиправну діяльність регіонального "відділення" забороненої "партії Шарія".

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В ході обшуків у приміщеннях прокремлівського осередку виявлено інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів.

 

Також зловмисники готувались до проведення вуличних акцій на підтримку російських окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону".

 

Деталі: Спецслужба також зазначає, що знайшла "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

ВІДЕО ДНЯ

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець із Донеччини, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця.

Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Анатолія Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні.

Для конспірації контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання.

В результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

У пресслужбі СБУ УП уточнили, що наразі нікого не затримано, питання оголошення підозр буде вирішуватися після отримання відповідних висновків експертизи.

Кримінальне провадження розслідується за статтею ККУ щодо дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Передісторія:

  • 5 травня 2022 року стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. Пізніше суд в Іспанії відпустив його під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію. Україна розпочала відповідну процедуру.
  • 16 червня восьмий апеляційний суд Львова заборонив "Партію Шарія".
  • Верховний Суд на засіданні 6 вересня відхилив апеляційну скаргу проросійської політсили і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

Теми: СБУДніпроШарій
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