Нардеп Аксьонов, який має російський паспорт, склав мандат
Народний депутат Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів, написав заяву про складання мандата.
Джерело: нардеп Ірина Геращенко у Facebook та нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Геращенко: "Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині".
Пряма мова Железняка: "Ще один депутат складає мандат. Андрій Аксьонов. Коли Рада проголосує це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів. Лише 415".
Деталі: За словами Геращенко, Аксьонов "жодного разу не виступив в ВР, не має законів і ініціатив, не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини".
Також повідомлялося, що він має російський паспорт.
Передісторія:
- Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в Добропіллі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
- У 2018 році стало відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.
- Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.
- Крім того, повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.
- На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
- 19 травня 2021 року Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба".