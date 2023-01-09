Нардеп Аксьонов, який має російський паспорт, склав мандат

Народний депутат Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів, написав заяву про складання мандата.

Джерело: нардеп Ірина Геращенко у Facebook та нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Геращенко: "Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині".

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Пряма мова Железняка: "Ще один депутат складає мандат. Андрій Аксьонов. Коли Рада проголосує це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів. Лише 415".

Деталі: За словами Геращенко, Аксьонов "жодного разу не виступив в ВР, не має законів і ініціатив, не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини".

Також повідомлялося, що він має російський паспорт.

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