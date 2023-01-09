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Нардеп Аксьонов, який має російський паспорт, склав мандат

Ірина БалачукПонеділок, 9 січня 2023, 14:11
Нардеп Аксьонов, який має російський паспорт, склав мандат
Андрій Аксьонов. Фото wikimedia.org

Народний депутат Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів, написав заяву про складання мандата.

Джерело: нардеп Ірина Геращенко у Facebook та нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Геращенко: "Нардеп Андрій Аксьонов написав заяву про складання мандата. Нагадаю, цей, прости Господи, народний обранець, представляє багатостраждальний 50-й округ на Донеччині".

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Пряма мова Железняка: "Ще один депутат складає мандат. Андрій Аксьонов. Коли Рада проголосує це рішення, то в Парламенті залишиться рекордно мала кількість нардепів. Лише 415".

Деталі: За словами Геращенко, Аксьонов "жодного разу не виступив в ВР, не має законів і ініціатив, не зробив жодної заяви щодо російської агресії і знищення росіянами Донеччини".

Також повідомлялося, що він має російський паспорт.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Андрій Аксьонов неодноразово опинявся у сепаратистських скандалах. Навесні 2014 року за його перебування при владі в Добропіллі на Донеччині провели незаконний референдум. Крім того, він намагався перешкоджати патріотичному автопробігу прихильників України і називав його учасників "говномутами", в той же час у своїх інтерв'ю Аксьонов стверджував, що зобов'язаний, як голова селища, слідувати бажанням сепаратистів, навіть якщо вони захочуть приєднатися до Гондурасу.
  • У 2018 році стало  відомо, що Аксьонова внесли в розшукову базу Міністерства внутрішніх справ через візит до окупованого Криму за підробленими документами.
  • Також на розгляді Добропільського міськрайонного суду Донецької області перебуває справа, в якій Аксьонова обвинувачують у підробці документів і розкраданні коштів.
  • Крім того, повідомлялося, що в Аксьонова є російський паспорт.
  • На довиборах у Верховну Раду 28 березня 2021 року в окрузі №50 за Аксьонова проголосувало 19 949 виборців – понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. 
  • 19 травня 2021 року Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба". 

Теми: Верховна РадаДонецька область
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