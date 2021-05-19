Аксьонов склав присягу нардепа під крики "Ганьба"

У Верховній Раді склав присягу нардепа колишній мер Добропілля Андрій Аксьонов, який має російський паспорт і підтримував ідею незаконних референдумів.

Джерело: засідання Верховної Ради 19 травня

Деталі: Народні обранці заблокували трибуну парламенту, тому Аксьонову довелося складати присягу з місця.

Поки він зачитував присягу, народні депутати скандували: "Ганьба".

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк оголосила публічний запит до глави СБУ Івана Баканова про те, чи дійсно володіє Аксьоном паспортом іншої країни.

Вона вимагає СБУ дати офіційне роз'яснення щодо цього питання і проінформувати нардепів та суспільство.

фото: Telegram нардепа Гончаренка

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