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На аеродромі "Енгельс-2" в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 9 січня 2023, 18:13
На аеродромі Енгельс-2 в РФ поменшало літаків і з’явились укріплення – ЗМІ
Аеродром "Енгельс-2", Супутниковий знімок за 6 грудня

На російському аеродромі "Енгельс-2" в кілька разів зменшилась кількість боєздатних літаків за останній місяць, а також з’явились захисні бар’єри.

Джерело: "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs за 7 січня

Деталі: Супутникові знімки свідчать про зменшення кількості боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації "Енгельс-2". За інформацією "Схем", усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160. У порівнянні зі знімками за 6 грудня, таких бортів було близько двох десятків.

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На аеродромі, судячи з супутникових знімків, також стоїть напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

 

Крім того, супутник зафіксував захисні бар’єри, які з’явились поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому. "Схеми", посилаючись на військових експертів, припускають, що це може слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

 

Довідково: Стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 Росія активно використовує для запусків ракет по Україні.

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Передісторія: 

  • 5 грудня авіабази Енгельс і Дягілєво були атаковані, як стверджує російське Міністерство оборони, реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва, модифікованими Україною для перевезення вибухівки. Ці атаки призвели до пошкодження щонайменше стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 (Backfire-C) і бомбардувальника Ту-95МС "Ведмідь" (Bear-H). 
  • Міністерство оборони Великої Британії 29 грудня припустило, що однією з причин, чому українські безпілотники змогли зайти так глибоко в російський повітряний простір, є те, що Москва перемістила значну частину своїх засобів протиповітряної оборони в Україну.

Теми: Росіяавіавійнааеродром
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