Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни – розвідка
Україна перебуває напередодні "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони.
Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі каналу Freedom
Пряма мова Юсова: "Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень – будуть дуже активні дії".
Деталі: За його словами, зараз ситуація на фронті важка – ворог продовжує наступальні дії.
Юсов зазначив, що росіяни розуміють, що посилюється міжнародна підтримка України і що скоро буде наступний "Рамштайн", тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК "Вагнер" та інших приватних військових компаній.
За словами Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в української армії, але росіянам нічого не залишається, окрім як намагатися воювати "кількістю".
"Майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і плюс озброєння – як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою переламає хід цих наступальних дій", – підсумував представник розвідки.
Передісторія:
- Раніше у ГУР заявляли, що весна і початок літа будуть вирішальними в російсько-українській війні – якщо новий наступ окупантів провалиться, то це буде кінцем Росії і диктатора Путіна.
- В Інституті вивченні війни (ISW) вказують на те, що Росія, імовірно, задіяла ще не всі резерви, вона посилює військо на Донбасі, готуючись до наступу.
- Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу росіян, що не виключає "жодного сценарію в найближчі два-три тижні" і що "головні бої ще попереду".