Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни – розвідка

Україна перебуває напередодні "дуже активної фази" війни, у лютому і березні очікуються дуже активні дії на фронті, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Джерело: представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі каналу Freedom

Пряма мова Юсова: "Ми перебуваємо напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень – будуть дуже активні дії".

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Деталі: За його словами, зараз ситуація на фронті важка – ворог продовжує наступальні дії.

Юсов зазначив, що росіяни розуміють, що посилюється міжнародна підтримка України і що скоро буде наступний "Рамштайн", тому продовжують кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також злочинців із ПВК "Вагнер" та інших приватних військових компаній.

За словами Юсова, втрати ворога набагато більші, ніж в української армії, але росіянам нічого не залишається, окрім як намагатися воювати "кількістю".

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"Майстерність і мотивація українських воїнів, плюс техніка і плюс озброєння – як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, – це те, що зрештою переламає хід цих наступальних дій", – підсумував представник розвідки.

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