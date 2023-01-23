Весна і початок літа будуть вирішальними у війні – ГУР

Весна і початок літа будуть вирішальними в російсько-українській війні – якщо новий наступ окупантів провалиться, то це буде кінцем Росії і диктатора Путіна.

Джерело: заступник начальника військової розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю DELFI

Пряма мова Скібіцького: "Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна".

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи може війна закінчитися у 2023 році, заступник начальника ГУР відповів, що вони поки що не можуть заглядати далеко, оскільки мають пройти цей перший етап – весну і початок літа.

За словами Скібіцького, зміна російського військового керівництва, закінчення першого етапу мобілізації та перегрупування російської армії свідчать про те, що основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

У розвідці очікують, що приблизно в лютому – березні будуть бої за ці дві області, а росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну.

Скібіцький зазначив, що головне поле бою буде на Донбасі, що підтверджують бої за Бахмут і Соледар.

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"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", – підсумував заступник начальника ГУР.

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