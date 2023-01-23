Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Весна і початок літа будуть вирішальними у війні – ГУР

Ірина БалачукПонеділок, 23 січня 2023, 12:40
Весна і початок літа будуть вирішальними у війні – ГУР
Російський танк. Фото ілюстративне з сайту ГУР

Весна і початок літа будуть вирішальними в російсько-українській війні – якщо новий наступ окупантів провалиться, то це буде кінцем Росії і диктатора Путіна.

Джерело: заступник начальника військової розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю DELFI

Пряма мова Скібіцького: "Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна".

Реклама:

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи може війна закінчитися у 2023 році, заступник начальника ГУР відповів, що вони поки що не можуть заглядати далеко, оскільки мають пройти цей перший етап – весну і початок літа.

За словами Скібіцького, зміна російського військового керівництва, закінчення першого етапу мобілізації та перегрупування російської армії свідчать про те, що основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

У розвідці очікують, що приблизно в лютому – березні будуть бої за ці дві області, а росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну.

ВІДЕО ДНЯ

Скібіцький зазначив, що головне поле бою буде на Донбасі, що підтверджують бої за Бахмут і Соледар.

"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", – підсумував заступник начальника ГУР.

Передісторія: 

Теми: війнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: