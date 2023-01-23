Весна і початок літа будуть вирішальними у війні – ГУР
Весна і початок літа будуть вирішальними в російсько-українській війні – якщо новий наступ окупантів провалиться, то це буде кінцем Росії і диктатора Путіна.
Джерело: заступник начальника військової розвідки генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю DELFI
Пряма мова Скібіцького: "Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна".
Деталі: Відповідаючи на запитання про те, чи може війна закінчитися у 2023 році, заступник начальника ГУР відповів, що вони поки що не можуть заглядати далеко, оскільки мають пройти цей перший етап – весну і початок літа.
За словами Скібіцького, зміна російського військового керівництва, закінчення першого етапу мобілізації та перегрупування російської армії свідчать про те, що основна активність росіян розгортатиметься на Донецькому та Луганському напрямках.
У розвідці очікують, що приблизно в лютому – березні будуть бої за ці дві області, а росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну.
Скібіцький зазначив, що головне поле бою буде на Донбасі, що підтверджують бої за Бахмут і Соледар.
"Коли весна і початок літа будуть позаду, можливо, ми зможемо почати говорити про закінчення війни", – підсумував заступник начальника ГУР.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже у 2023 році, якщо українці зберігатимуть міцність.
- У вересні 2022 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна повернеться в окупований Крим – це відбудеться зі зброєю і досить скоро. Він уточнив, що звільнення Криму буде "не влітку, а до кінця весни, можливо, трохи раніше" у 2023 році.
- Наприкінці 2022 року Буданов заявив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.