Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає допустити його до громадянина України Міхеіла Саакашвілі та закликає правозахисників вплинути на владу Грузії.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Вкотре публічно закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України. Адже декілька разів спілкувався з омбудсменкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції і не отримав жодної відповіді.

Те, що ми бачимо на фото і відео – це катування громадянина України. Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги".

Деталі: Лубінець також звернувся до правозахисників, закликаючи вплинути на владу Грузії.

Читайте також: Міхеіл Саакашвілі: Якщо доживу до перемоги, хочу повернутися до Одеси

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.

Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.