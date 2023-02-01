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Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 21:21
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає допустити його до громадянина України Міхеіла Саакашвілі та закликає правозахисників вплинути на владу Грузії.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Вкотре публічно закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України. Адже декілька разів спілкувався з омбудсменкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції і не отримав жодної відповіді.

Те, що ми бачимо на фото і відео – це катування громадянина України. Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги".

Деталі: Лубінець також звернувся до правозахисників, закликаючи вплинути на владу Грузії.

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Передісторія: 

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  • Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • У Грузії відбувається судовий процес щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі. Наразі Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
  • У травні Зеленський повернув українське громадянство Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліомбудсменГрузія
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