Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі

Тетяна ЛозовенкоСереда, 1 лютого 2023, 20:21
Лубінець вимагає терміново пустити його до Саакашвілі
СКРИНШОТ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає допустити його до громадянина України Міхеіла Саакашвілі та закликає правозахисників вплинути на владу Грузії.

Джерело: Лубінець у Telegram

Пряма мова: "Вкотре публічно закликаю владу Грузії допустити мене до громадянина України. Адже декілька разів спілкувався з омбудсменкою Грузії та написав кілька листів до Міністерства юстиції і не отримав жодної відповіді.

Реклама:

Те, що ми бачимо на фото і відео – це катування громадянина України. Україна не стоятиме осторонь, коли її громадяни перебувають у таких умовах і потребують невідкладної допомоги".

Деталі: Лубінець також звернувся до правозахисників, закликаючи вплинути на владу Грузії.

Читайте також: Міхеіл Саакашвілі: Якщо доживу до перемоги, хочу повернутися до Одеси

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку продемонстрував, в якому жахливому фізичному стані він знаходиться, зв'язок перервали.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що влада Грузії повільно вбиває колишнього грузинського президента і нинішнього громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • У Грузії відбувається судовий процес щодо можливого відтермінування тюремного покарання Саакашвілі. Наразі Саакашвілі, який перебуває у тбіліській клініці Vivamedi, перевели в реанімацію у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
  • У травні Зеленський повернув українське громадянство Саакашвілі.

Теми: СаакашвіліомбудсменГрузія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Саакашвілі
Саакашвілі через соратників починає передвиборчу кампанію у Грузії
У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів
Саакашвілі вирішив зайнятися допомогою українським дітям
Останні новини
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:00
Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати дефіцит снарядів – Міноборони
09:56
Атаки росіян поблизу Макіївки відбито, у Привіллі майже не лишилося місцевих – Луганська ОВА
09:56
У Литві депутата на 10 років позбавили права обиратись за кнопкодавство
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
Усі новини...
Реклама: