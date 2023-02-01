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"Плідний день": Зеленський прокоментував обшуки і звільнення

Олена РощінаСереда, 1 лютого 2023, 21:59
Плідний день: Зеленський прокоментував обшуки і звільнення
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати, а особливо чесність і прозорість важлива для Міністерства оборони.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 лютого

Пряма мова: "Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України – за оперативне кадрове реагування.

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Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження.

На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах".

Деталі: Президент додав, що цього дня Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та прокуратура провели десятки обшуків та інших дій у різних регіонах у межах відкритих кримінальних проваджень.

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Пряма мова: "І – щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість – буде забезпечена.

Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".

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Теми: ЗеленськийкадриМіноборонимитниця
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