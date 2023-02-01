Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Плідний день": Зеленський прокоментував обшуки і звільнення

Олена РощінаСереда, 1 лютого 2023, 22:59
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що тих, хто "брудниться" на посадах і послаблює Україну, будуть звільняти та карати, а особливо чесність і прозорість важлива для Міністерства оборони.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 1 лютого

Пряма мова: "Сьогодні у нашої держави плідний день – плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Я дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України – за оперативне кадрове реагування.

Зокрема, сьогодні було звільнено керівників митниці. Мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочато дисциплінарні провадження.

На жаль, у деяких сферах тільки так можна гарантувати законність – змінюючи керівників разом із впровадженням інституційних змін. Змінюючи настільки, наскільки необхідно, щоб врешті люди не бруднилися на посадах".

Деталі: Президент додав, що цього дня Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та прокуратура провели десятки обшуків та інших дій у різних регіонах у межах відкритих кримінальних проваджень.

Пряма мова: "І – щодо різних осіб. Я не хочу давати політичних оцінок, які можуть бути використані цими особами в інтересах свого захисту. Але я бачу з реакції в суспільстві, що люди підтримують дії правоохоронців. Отже, рух до справедливості відчувається. І справедливість – буде забезпечена.

ВІДЕО ДНЯ

Особливо важлива чистота процесів у структурах Міністерства оборони і загалом Сил оборони. Будь-яке внутрішнє постачання, будь-які закупівлі – все має бути абсолютно таким же чистим і чесним, як зовнішнє постачання для нашої оборони. Хто цьому заважатиме, той не залишиться у відповідних структурах".

Читайте також: Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого

Передісторія:

Теми: ЗеленськийкадриМіноборонимитниця
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

СБУ вручила підозру колишньому голові Херсонської ОВА Лагуті: "віджав" авто

відео, фотоСБУ потрусила митників: не пропускали гумдопомогу для ЗСУ без "відкатів"

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

відеоВдала засідка в тилу ворога: ЗСУ знищили модернізований танк і взяли в полон морпіхів РФ

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про ситуацію на фронті: Стає ще жорсткіше
Зеленський прокоментував можливість зустрічі з Байденом у Польщі
Зеленський закликав австрійський бізнес припинити роботу з РФ і перейти в Україну
Останні новини
21:02
В Одесі – масштабна аварія на підстанції, частина міста повністю знеструмлена
20:57
Прем’єрка Італії відвідає Україну до 24 лютого
20:51
Почати переговори про членство України у ЄС можна у цьому році – Зеленський
20:50
"Укази підготовлено": Зеленський анонсував нові санкції РНБО
20:37
Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T
20:31
ЄС передав українській армії вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги
20:16
Країни ЄС і G7 вводять стелю цін на російські нафтопродукти
20:13
У Каховському водосховищі знижується рівень води – нею охолоджують ЗАЕС
20:06
Штурмовики РФ спробували прорватись до Бахмута: зазнали втрат і відступили – ДПСУ
20:03
Резніков розповів про переговори щодо авіації для України: Що це буде – питання дискусій
Усі новини...