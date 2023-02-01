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У нардепа з "батальйону Монако" Столара теж йдуть обшуки

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 10:48
У нардепа з батальйону Монако Столара теж йдуть обшуки
Вадим Столар

Служба безпеки України 1 лютого проводить обшуки у столичного забудовника й народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: В СБУ "Українські правді" підтвердили слідчі дії. Подробиці обіцяють згодом.

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Що передувало: Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати  з Країни, а от Столару - ні.

Теми: обшукиСБУОПЗЖ
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