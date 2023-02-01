Календар посадок. Як СБУ та ДБР висаджували чиновників, олігархів та експосадовців у перший день лютого

Перший день лютого став дійсно лютим для деяких чиновників, експосадовців і олігархів.

До одних зранку завітали правоохоронці, інших просто звільнили з посад. Стало зрозуміло, що певне кадрове затишшя, про яке президент Володимир Зеленський казав напередодні у своєму відеозверненні, було затишшям перед бурею.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, олігарх Ігор Коломойський, чиновники Міноборони, податківці – шанувальники дорогого натурального хутра, колишній міністр енергетики Ігор Насалик та навіть боєць "батальйону Монако" Вадим Столар – це неповний перелік людей, до яких завітали силовики вранці середи.

Стрічки новинних ресурсів та телеграм-каналів замайоріли фотографіями обшуків та майже ультимативними заявами керівників правоохоронних органів.

"Мій сигнал всім чиновникам на всіх рівнях, де б вони не були: повернення до минулих часів не буде. Україна йде європейським шляхом та не зверне з нього", – пообіцяв генпрокурор Андрій Костін.

А ще не призначений керівником СБУ Василь Малюк заявив, що виконує завдання президента та "завдає глобального удару по внутрішньому ворогу".

Чому влада оголосила полювання на корупціонерів саме зараз? Яке відношення до обшуків мають Володимир Зеленський та Єрмак? А головне, чи варто очікувати обіцяних Арахамією посадок навесні – у матеріалі "Української правди".

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Весна посадок, яка прийшла в лютому

Ще у грудні минулого року "Українська правда" від своїх співрозмовників у дипломатичних колах чула скарги про українську корупцію, "що квітне буйним цвітом" навіть у часи війни.

"Це дивно, коли міністр приїжджає на міжнародну зустріч, де просить про допомогу, у костюмі Dior останньої колекції з дорогою брендовою сумкою. Невже українці думають, що ми на цьому не розуміємося?" – скаржився під час однієї з розмов дипломат країни-партнера.

Деякі з європейських та американських чиновників навіть радилися з журналістами УП, як їм говорити про важливість антикорупційних зусиль в Україні, щоб це не використала російська пропаганда.

"Ми розуміємо проблеми, знаємо, на яких напрямках вони існують. Це – зловживання на митниці, податковій, державних закупівлях. Силовий блок, вплив на який монополізований, – перераховував у розмові з УП американський дипломат. – Але Україна сама має знайти сили вирішити ці питання. Ми поважаємо демократію і не будемо тиснути, але ми знаємо про наявні проблеми, що б кому не здавалося".

Втім, для занепокоєння західних партнерів були й інші причини. А саме – допомога, яку отримує Україна і питання до її цільового використання.

"Ми надаємо мільярди доларів і, зрозуміло, наші виборці мають знати, що з цими грошима все добре. Будь-які публікації про українську корупцію – перш за все і наші політичні ризики", – розмірковував у розмові з журналістом УП ще навесні один із американських конгресменів.

Чи піднімалися ці питання на зустрічах із Зеленським та керівництвом держави? Численні співрозмовники УП стверджують, що виключно у форматі побажань та рекомендацій – без конкретних прізвищ та ультиматумів.

Утім, від натяків та побажань західні партнери, здається, перейшли до дій. Так, у січні у США створили Міжвідомчу робочу групу для моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які використовують американську допомогу, надану під час війни Україні.

Ця група складається з офісів трьох генеральних інспекторів (Міноборони, Держдепартаменту та USAID – "Могутньої трійки"), а також інших генеральних інспекторів наглядових організацій в уряді США.

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Наприкінці січня представники "Могутньої трійки" та інших агентств спільно вирушили до України, щоб отримати інформацію з перших вуст.

"Адміністрація й далі зосереджена на тому, щоб не допустити нецільового використання допомоги чи зброї", – так прокоментувала приїзд аудиторів заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. Вона позитивно відмітила хвилю відставок українських чиновників, які стали учасниками корупційних скандалів.

Але не тільки ця причина підштовхнула владу Зеленського до показових дій з боротьби з корупцією.

Багато політичних кроків Офіс президента робить, уважно керуючись соціологічними даними. А вони демонструють, що крім бажання перемогти у війні в українському суспільстві надзвичайно актуальним залишається запит на справедливість.

Проте гасла, на яких Володимир Зеленський прийшов до влади у 2019-му, погано корелюються з дороговартісними автівками членів його команди, незадекларованими маєтками "слуг народу" та іншими корупційними скандалами, які були спровоковані журналістами або НАБУ.

Показове звільнення фігурантів останніх резонансних корупційних історій допомогло ОП збити хвилю незадоволення у суспільстві. Однак вправний політичний серфер завжди мріє опанувати хвилю.

І, здається, Офісу президента після останніх обшуків це цілком вдалося.

"Українська правда" отримала інформацію про підготовку слідчих дій у середу 1 лютого ще ввечері понеділка. За даними УП, на Банковій про підготовку слідчих знало вузьке коло осіб. Насамперед Володимир Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак та заступник голови ОПУ з питань правоохоронної діяльності Олег Татаров.

Відповідальним за операцію з боку СБУ був заступник Департаменту захисту національної державності СБУ Артем Шило. Цікаво, що кілька днів тому про цього очільника відділу СБУ почали з'являтися критичні публікації – нібито саме через його бездіяльність російський бізнес має можливість працювати в Україні. Його називають кадром Олега Татарова в СБУ, а в листопаді минулого року журналісти знайшли в Шила та його родини купу нерухомості та дорогі автівки.

Отже, до кого саме в середу прийшли силовики та на чому базуються їхні звинувачення?

Ранкові "гості" до Коломойського

В спортивному костюмі та капцях на босу ногу – саме так зустрів слідчих СБУ та Бюро економічної безпеки олігарх Ігор Коломойський. В його будинку в Дніпрі пройшов обшук у справі про привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

В СБУ та БЕБ повідомили про 10 епізодів злочинної діяльності загалом по цих справах.

"Зокрема це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробних заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів, – уточнили в СБУ. – За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній".

"Українська правда" надіслала запитання Ігорю Коломойському щодо обшуків, однак на момент публікації олігарх так і не з'явився у мережі та не прочитав їх.

Це не перший обшук у Коломойського. Торік у вересні НАБУ завітало о п'ятій ранку в місце його проживання на Буковелі. А в жовтні сам олігарх приїжджав до НАБУ на допит.

Про те, що правоохоронці готуються до активізації справи "Укрнафти" і можливі слідчі дії аж до вручення підозри Коломойсьому, УП стало відомо ще у грудні. Таку інформацію тоді нам підтвердило одразу кілька співрозмовників у політичних і правоохоронних колах.

Тож припустити, що для зазвичай дуже добре поінформованого Коломойського візит силовиків став аж таким сюрпризом, дуже складно.

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Мрія про мільйон доларів – "чистки" в податковій та митниці

Призначення на посаду керівниці ГУ ДПС у Києві, соболяча шуба та годинник Breguet – от що було в побажаннях на 2018 рік у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій. Блокнотик з переліком запитів до Всесвіту знайшли слідчі ДБР під час обшуків у чиновниці.

Її апетити на 2021 рік значно виросли. Тут вже одним з пунктів побажань людини, що з 1995 року працювала лише на держслужбі, було "заробити мільйон доларів". Але бажання керівної посади в ГУ ДПС у Києві залишилось. Воно виповнилось у лютому минулого року, коли за два тижні до повномасштабного вторгнення Датій призначили в. о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві.

У середу, 1 лютого, Державне бюро розслідувань провело обшуки в неї та її заступника. За даними слідчих, Датій володіє трьома квартирами в Києві, що разом оцінюються в 1 мільйон доларів, будинком неподалік від Києва вартістю близько $200 тисяч та двома автівками, які оцінили в 150 тисяч доларів.

ДБР підозрює Датій у схемах щодо штучного завищення валових витрат підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи. Через подібні схеми до тіньового обігу потрапляло понад 15 мільярдів гривень, вважають експерти.

Другий епізод за участі керівництва ГУ ДПС у Києві стосується схем незаконного відшкодування ПДВ, через що у тіньовий обіг потрапило понад 30 мільярдів гривень. В ДБР вважають, що чиновники навмисно не помічали існуючих схем, підтримували їх існування або напряму брали в них участь за систематичний хабар.

Того ж дня Кабінет міністрів на своєму засіданні звільнив виконуючу обов'язків голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко – вона керувала податковою з грудня 2021 року.

Також Кабмін звільнив керівний склад митниці. Свою посаду втратив виконувач обов'язків голови Держмитслужби В'ячеслав Демченко, який став в.о. ще у листопаді 2021, та його перший заступник Олександр Щуцький. Причини таких кадрових рішень офіційно не називалися.

За словами голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, від обов'язків відсторонили ще одного заступника, Руслана Черкаського – відносно нього почали дисціплінарне провадження.

За інформацією ЕП, тимчасово за кермо митниці поставили одного з нинішніх заступників – Сергія Звягінцева. Він 14 років працював у Мінекономіки України, з 2017 керував одним із департаментів Мінекономрозвитку, а в 2020-му перейшов у Держслужбу морського та річкового транспорту.

За минулий рік працівники ДБР розслідували 576 кримінальних проваджень щодо злочинів у митній сфері. За їхніми результатами повідомили про підозру 156 особам, а обвинувальні акти щодо 119 осіб направили до суду.

Загальні збитки держави у закінчених кримінальних провадженнях у митній сфері в Держбюро розслідувань оцінили в 372 мільйони гривень.

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"Не лише корупція" в Міноборони

"Під роздачу" потрапили і вже колишні чиновники Міноборони, фігуранти корупційного скандалу із завищеними цінами на харчі для армії.

Ще тиждень тому відомство Олексія Резнікова через пресрелізи дякувало його заступнику В'ячеславу Шаповалову "за командну та ефективну роботу". А скандал називали "інформаційними хвилями", "необґрунтованими та безпідставними звинуваченнями".

А вже 1 лютого до Шаповалова з підозрою прийшла Служба безпеки. За даними слідства, він лобіював договори на продукти для військових за завищеними цінами, закупівлі бронежилетів та інших речей для ЗСУ низької якості.

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Така ж доля спіткала Богдана Хмельницького. Саме він, очолюючи департамент закупівель, своїм підписом пускав у хід підряди в міністерстві. Хмельницького, як і Шаповалова, звільнили з МОУ після матеріалів у ЗМІ.

СБУ повідомила, що розслідує закупівлю для ЗСУ майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Експертиза назвала ці броники неякісними: вони не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити воїнів.

При цьому цікаво, що чиновникам закидають не лише звичну статтю про розкрадання грошей, а й "перешкоджання ЗСУ", тобто не лише корупцію, а й злочин проти нацбезпеки.

Така кваліфікація не дозволить засудити фігурантів до довшого строку. Проте, ймовірно, саме вона дозволяє розслідувати справу не в самостійному НАБУ, а в підзвітному президентові СБУ, яке 1 лютого "засвітилось" у більшості гучних "посадок".

Третій фігурант обшуків – Володимир Терещенко, колишній заступник держпідприємства "Промоборонекспорт".

Правоохоронці стверджують, що він уклав фіктивний договір з іноземною компанією на огляд і оцінку деталей авіатехніки, які вже були відремонтовані.

В який період відбувались всі ці історії – СБУ не уточнює.

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Гроші на війну проти України – обшуки в Столара

Також СБУ провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних нардепу від забороненої в Україні ОПЗЖ Вадиму Столару.

Слідчі вважають, що ці комерційні структури допомагали легалізувати кошти для ексдепутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Ті ж схеми працювали на користь інших підсанкційних осіб – про яких вказано лише, що це громадяни Росії та Білорусі.

За даними СБУ, різні офшори та російські банки купували корпоративні права українських забудовників, а потім грошима за продану нерухомість платили за дії, що завдають шкоди державній безпеці – підтримують російську агресію в Україні.

Слідчі дії проводилися по двох статтях Кримінального кодексу: планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни українського кордону.

Сам Столар, відомий боєць "батальйону Монако", після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оселився в маєтку в Ніцці. Проте попри свою фізичну відсутність у країні Столар навіть дистанційно зумів стати корисним для влади.

Ще з весни 2022 року він, разом із іншим бійцем батальйону "Монако" депутатом Ігорем Абрамовичем створив депутатську групу з підконтрольних їм вихідців із забороненої ОПЗЖ "Відновлення України". Ця група одразу стала голосувати в унісон зі "Слугами народу" і виконувати всі забаганки Банкової.

Оскільки у самих "слуг" проблеми зі збором голосів, "допомога" Столара стала дуже важливою і доречною.

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Однак, за даними УП, на початку цього року Столара планували позбавити депутатського мандату. Щоб запобігти цьому, в січні цього року він терміново повернувся до України та відвідав засідання парламенту.

Питання з мандатом Столар вирішив, розповідали джерела УП у політичних колах, гарантувавши собі його збереження до завершення каденції в обмін на потрібні голоси, а от з України виїхати несподівано для себе не зміг.

Як стверджували джерела УП серед прикордонників, Столару "поставили заборону на виїзд". А далі рішенням РНБО народним депутатам взагалі було заборонено залишати країну без поважних причин.

Зараз питання з депутатським мандатом Столара вкотре актуалізувалося і через широкий розголос, і через розслідування правоохоронцями його зв'язків з Медведчуком.

Наразі у Верховній Раді намагаються швидко вирішити, що робити з ОПЗЖ. І одна з популярних думок – дотиснути тих, хто напряму пов'язаний з Медведчуком та Росією, і залишити бізнесменів та представників інших груп. І, судячи з обшуків, Столар швидше потрапляє до першої групи.

"Недбалість" на півтора мільярда – підозра Насалику

Майже 1,5 мільярда гривень шкоди українському бюджету, за даними ДБР, завдала службова недбалість ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

Насалика підозрюють у підписанні угод на користь пов'язаних із олігархом Дмитром Фірташем компаній. "Зокрема, у порушення Постанови Кабміну, штучно "списували" комерсантам кошти за експлуатацію державного майна", – йдеться в повідомленні ДБР.

З травня 2017 по грудень 2020 український бюджет недоотримав півтора мільярда через те, що оператори газорозподільних мереж безплатно використовували державне майно – це виявив внутрішній аудит Міністерства енергетики, проведений у 2021 році.

В цьому документі передусім ішлося про директора Департаменту нафтогазового комплексу Міненерговугілля Олександра Лісніченка, який зараз є в.о.гендиректора "Магістральних газопроводів України". Саме він підписав Протокол розбіжностей, який дозволяв операторам безкоштовно експлуатувати газорозподільні системи. Проте діяв Лісніченко на підставі довіреності Насалика.

Сам Насалик не вперше привертає увагу правоохоронців. Його звинувачували в тому, що ексміністр з 2015-го по 2018-ий роки не задекларував позику на $1,2 мільйона, взяту в 2014-му році. Проте за брехню в декларації відповідати не довелося – справу закрили через рішення Конституційного суду, яким скасована відповідальність за цей злочин.

"Коректно і безглуздо" – обшук у Авакова

Побували слідчі ДБР і СБУ з обшуками й у колишнього очільника МВС Арсена Авакова.

Обшуки були пов'язані з трагедією в Броварах, коли гвинтокрил з керівництвом МВС впав поруч із дитячим садочком.

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", – розповів УП про обшуки сам Аваков.

Контракти стосувалися поставки вертольотів компанії Airbus, які були закуплені за угодою 2018 року між урядами України та Франції. В ній ішлося про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Французька сторона в два етапи мала поставити в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 – з вантажопідйомністю понад 10 тонн.

Саме такий гелікоптер моделі ЕС225 (Eurocopter EC225 Super Puma, віднедавна Airbus Helicopters H225), що був переданий Україні у 2020 році, і впав у Броварах.

Частина гелікоптерів постачалась в Україну не новими, а після використання. Вони були капітально відремонтовані та модернізовані безпосередньо під пошуково-рятувальні операції. Крім того закуплені гвинтокрили використовували і для перевезення перших осіб держави.

Модель EC225 мала "вроджені" технічні проблеми. На якийсь час, після низки авіакатастроф, цю модель навіть забороняли в країнах ЄС для польотів.

В день трагедії в Броварах СБУ заявило, що розглядає три основні версії катастрофи, однією з яких була технічна несправність гелікоптера. Дві інші: диверсія та порушення правил польоту.

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Вдень середи, 1 лютого, вже після резонансу від обшуків голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія написав: "Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки". Він коротко підсумував перелік слідчих дій обіцянкою, що "країна під час війни буде змінюватися", а якщо хтось не готовий до змін, то "держава сама прийде і допоможе їм змінитися".

Втім, яку юридичну перспективу мають усі вищезгадані епізоди?

Під час обшуків у співробітниці податкової їй навіть не вручили підозру. Обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова теж радше можна класифікувати як ознайомчу екскурсію правоохоронців.

"Довести злочин Коломойського у господарській справі по "Укртатнафті" з заплутаною формою власності та безліччю залучених юросіб, буде надзвичайно складно. Реальну перспективу там має хіба що справа про чиновників Міноборони та їхні контракти. Перш за все, тому що велика робота по цьому напрямку вже проведена НАБУ. Але і на це можуть піти місяці, а можливо, і роки", – розмірковує не під запис один із керівників антикорупційних органів.

Українська правда