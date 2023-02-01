Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обшуки у нардепа з "батальйону Монако": СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 15:43
Вадим Столар. фото з його Facebook

Служба безпеки України розслідує участь будівельних компаній, підконтрольних народному депутату Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару в легалізації коштів кума Путіна Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Служба безпеки України провела  низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака".

Деталі: За даними УП, йдеться про обшуки у Столара.

За даними спецслужби, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

Вказано, що наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Що передувало: Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати  з Країни, а от Столару - ні.

Передісторія:

Теми: СБУобшуки
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоКерівництво комісії Медичних сил ЗСУ викрили на хабарі, вдома знайшли мільйони готівки

фотоСБУ схопила 2 постачальників продуктів військовим: збитки більш ніж на сто мільйонів

відео"Лють", "Кара-Даг", "Сталевий кордон": 8 бригад запрошують бійців для "штурму аж до Криму"

США дадуть Україні далекобійні снаряди з GPS-наведенням: пришлють не раніше жовтня - ЗМІ

Заборона на виїзд з України держслужбовцям: на кордоні вже завернули двох чоловіків

Великий наступ Росії завершиться до квітня і не буде успішним – ISW

Усі новини...
СБУ
"Виконуємо завдання президента": голова СБУ пояснив масові обшуки і обіцяє продовження
СБУ викрила привласнення 40 мільярдів в "Укрнафті" та "Укртатнафті"
У нардепа з "батальйону Монако" Столара теж йдуть обшуки
Останні новини
13:54
Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над покаранням Росії за злочин агресії
13:53
Danone може продати частину активів у РФ з можливістю викупу – ЗМІ
13:52
фотоЧерез російські обстріли у Херсоні палав торговий центр
13:50
Українці за три дні обміняли понад 750 тисяч ламп розжарювання на LED
13:49
ОновлюєтьсяМінування, справа проти в.о. директорки та інші подробиці конкурсу очільника Довженко-Центру
13:44
Ворожий штурмовик Су-25 знищили з "Ігли" нацгвардійці під Бахмутом
13:35
Мовний омбудсмен отримав скарги на медзаклади, які не обслуговують пацієнтів українською
13:27
Курс валют на 3 лютого: долар та євро "на чорному ринку" дешевшають
13:25
Українці вимагають повернути електронне декларування: петиція зібрала 25 тисяч голосів
13:18
Шкільний офіцер поліції з Одеси проводить онлайн-уроки для дітей у прифронтовій зоні
Усі новини...