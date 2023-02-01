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Обшуки у нардепа з "батальйону Монако": СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука

Валентина РоманенкоСереда, 1 лютого 2023, 14:43
Обшуки у нардепа з батальйону Монако: СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука
Вадим Столар. фото з його Facebook

Служба безпеки України розслідує участь будівельних компаній, підконтрольних народному депутату Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару в легалізації коштів кума Путіна Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Служба безпеки України провела  низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

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На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака".

Деталі: За даними УП, йдеться про обшуки у Столара.

За даними спецслужби, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

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Вказано, що наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники.

Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Що передувало: Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати  з Країни, а от Столару - ні.

Передісторія:

Теми: СБУобшуки
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