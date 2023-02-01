Обшуки у нардепа з "батальйону Монако": СБУ перевіряє зв'язки зі схемами Медведчука

Вадим Столар. фото з його Facebook

Служба безпеки України розслідує участь будівельних компаній, підконтрольних народному депутату Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару в легалізації коштів кума Путіна Віктора Медведчука та інших підсанкційних осіб.

Джерело: пресслужба СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "Служба безпеки України провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії "ОПЗЖ".

На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака".

Деталі: За даними УП, йдеться про обшуки у Столара.

За даними спецслужби, аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян Росії та Білорусі, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.

Вказано, що наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники.

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Зокрема, мова йде і про викуп корпоративних прав українських забудовників різними офшорами та російськими банками, і про спрямування коштів від продажу нерухомості на фінансування дій, що задають шкоди державній безпеці.

Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.

Слідчі дії проводились за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 437 (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

▪️ ст.110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Що передувало: Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, нещодавно повернулись в Україну і відвідали засідання парламенту.

УП також повідомляла, що після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів "до завершення каденції" депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили повернутись в Дубай та Монако відповідно. Абрамовичу вдалося виїхати з Країни, а от Столару - ні.

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