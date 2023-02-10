У низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Харкові пролунало близько 10 вибухів
У Києві та більшості областей України звучав сигнал повітряної тривоги, у Харкові зафіксовано близько 10 вибухів.
Джерела: карта тривог, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, "Суспільне" у Telegram
Деталі: У Києві та Київській області сигнал тривоги пролунав о 4-й годині.
Наразі повітряну тривогу оголошено у більшості областей України, крім Одеської та західних.
Доповнено о 04:45. Голова Харківської ОВА повідомив, що окупанти знову завдають удари. Синєгубов закликав мешканців Харкова та області не ігнорувати сигнали тривоги і залишатися в укриттях.
У Харкові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, повідомило "Суспільне". Видання пише, що харків'яни повідомляють про проблеми зі світлом у деяких районах міста.
За інформацією "Суспільного", звуки вибухів також чутно у Дніпрі.
Доповнено о 04:47. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив у Telegram, що ворог завдає удари по місту.
"О 4-й ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням", - повідомив він у соцмережі.
Доповнено о 04:50. Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали удари по критичній інфраструктурі, зафіксовано близько 10 вибухів.
"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - написав голова ОВА у Telegram.
Доповнено о 04:53. У Києві та частині центральних областей - відбій повітряної тривоги.
Доповнено о 04.58. "Суспільне" також повідомляє про звуки вибухів у Запоріжжі.
Доповнено о 05:30. В усіх областях України скасували повітряну тривогу. "Перманентна" тривога зберігається у Криму та Луганській області.
Що цьому передувало: Вночі 10 лютого у Запоріжжі та Вінниці було чутно звуки вибухів, у багатьох областях звучав сигнал повітряної тривоги.