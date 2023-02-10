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В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Харькове прогремело около 10 взрывов

"Украинская правда"Пятница, 10 февраля 2023, 04:30
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Харькове прогремело около 10 взрывов
Скрин с сайта alerts.in.ua

В Киеве и большинстве областей Украины звучал сигнал воздушной тревоги, в Харькове зафиксировано около 10 взрывов.

Источник: карта тревог, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, "Суспільне" в Telegram

Детали: В Киеве и Киевской области сигнал тревоги прозвучал в 4 часа.

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Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, кроме Одесской и западных.

Дополнено в 04:45. Глава Харьковской ОГА сообщил, что оккупанты снова наносят удары. Синегубов призвал жителей Харькова и области не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях.

В Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов, сообщило "Суспільне". Издание пишет, что харьковчане сообщают о проблемах со светом в некоторых районах города.

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По информации "Суспільного", звуки взрывов также слышны в Днепре.

Доповнено о 04:47. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив у Telegram, що ворог завдає удари по місту. 

"О 4-й ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об‘єктах критичної інфраструктури. Можуть бути перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням", - повідомив він у соцмережі. 

Дополнено в 04:50. Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре, зафиксировано около 10 взрывов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - написал глава ОВА в Telegram.

Дополнено в 04:53. В Киеве и части центральных областей - отбой воздушной тревоги.

Дополнено в 04.58. "Суспільне" также сообщает о звуках взрывов в Запорожье.

Дополнено в 05:30. Во всех областях Украины отменили воздушную тревогу. "Перманентная" тревога сохраняется в Крыму и Луганской области.

Что этому предшествовало: Ночью 10 февраля в Запорожье и Виннице были слышны звуки взрывов, во многих областях звучал сигнал воздушной тревоги.

Темы: Киеввоздушная тревогаУкраинаХарьков
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