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По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 11:01
По всій Україні 3,5 години тривала повітряна тривога
Карта тривог станом на 8:30 10 лютого. Скриншот з alerts.in.ua

10 лютого по всій території України 3,5 години тривала повітряна тривога.

Джерело: карта тривог, Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram 

Деталі: О 8:27 сирени почали лунати у столиці, а за кілька хвилин поширилися на всю територію країни.

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Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. 

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі піднялись у повітря літак дальнього радіолокаційного стеження і винищувача Міг-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Вони злетіли з аеродрому в Мачулищах незадовго до того, як влада України оголосила повітряну тривогу.

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Начальник КМВА Сергій Попко раніше повідомив, що Росія підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети, і що є велика загроза ракетного удару.

Також про загрозу ударів повідомляє ОК "Південь". За їхніми даними, окупанти вивели в Чорне море 3 ракетоносії, на яких може бути до 20 ракет "Калібр".

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також повідомив про загрозу ракетного удару і про те, що "зафіксовано пуски".

Згодом він зазначив, що станом на 8:58 "ракет у повітряному просторі України немає". За словами Лукашука, орієнтовний час їхнього підльоту до Дніпропетровщини – 9:30 ранку. При цьому він додав, що цей час "може змінюватись, так само, як і напрямок руху ракет". 

Оновлено: Беларускі Гаюн повідомив, що о 10:24 на аеродромі в Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ, а кількома хвилинами раніше там же приземлився літак ДРЛС.  

Оновлено о 12:00: Після 11:57 тривоги почали скасовувати. Загалом небезпека тривала близько 3,5 годин.  

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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