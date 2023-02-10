По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Карта тревог по состоянию на 8:30 10 февраля. Скриншот с alerts.in.ua

10 февраля по всей территории Украины 3,5 часа продолжалась воздушная тревога.

Источник: карта тревог, Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram

Детали: В 8:27 сирены начали звучать в столице, а через несколько минут распространились на всю территорию страны.

Сигнал тревоги означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси поднялись в воздух самолет дальнего радиолокационного слежения и истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Они взлетели с аэродрома в Мачулищах незадолго до того, как власти Украины объявили воздушную тревогу.

Начальник КМВА Сергей Попко ранее сообщил, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты, и что есть большая угроза ракетного удара.

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Также об угрозе ударов сообщает ОК "Юг". По их данным, оккупанты вывели в Черное море 3 ракетоносителя, на которых может быть до 20 ракет "Калибр".

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также сообщил об угрозе ракетного удара и о том, что "зафиксированы пуски".

Позже он отметил, что по состоянию на 8:58 "ракет в воздушном пространстве Украины нет". По словам Лукашука, ориентировочное время их подлета к Днепропетровщине – 9:30 утра. При этом он добавил, что это время "может меняться, так же, как и направление движения ракет".

Обновлено: Беларускі Гаюн сообщил, что в 10:24 на аэродроме в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ, а несколькими минутами ранее там же приземлился самолет ДРЛО.

Обновлено в 12:00: После 11:57 тревоги начали отменять. В общем опасность продолжалась около 3,5 часов.