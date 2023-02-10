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Росія підняла в повітря бомбардувальники, можуть бути удари – КМВА

Ірина БалачукП'ятниця, 10 лютого 2023, 07:31
Росія підняла в повітря бомбардувальники, можуть бути удари – КМВА
Стратегічний бомбардувальник Ту-95. Фото defence-ua.com

Київська міська військова адміністрація попереджає, що вранці 10 лютого Росія підняла у повітря повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, українців просять не ігнорувати сигнали тривоги, бо є велика загроза ракетного удару.

Джерело: КМВА у Telegram, Оперативне командування "Південь" у Facebook

Пряма мова начальника МВА Сергія Попка: "На даний момент ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару. Тому ще раз наголошую – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. При оголошенні тривоги негайно прямуйте в укриття".

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Деталі: Водночас ОК "Південь" зазначає, що 10 лютого, коли трохи зменшився шторм, Росія вивела у Чорне море 3 ракетоносії, серед яких 1 підводний. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет.

О 8:30 по всій території України оголосили повітряну тривогу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один з яких збили сили протиповітряної оборони.
  • Також вночі окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".
  • Після "Shahed" росіяни випустили десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру.  
  • У Харкові пролунало близько 10 вибухів, а у Запоріжжі впродовж години було 17 "прильотів".

Теми: Росіявійна
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