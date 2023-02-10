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У Харкові та Хмельницькому пролунали вибухи, у Києві, на Полтавщині та заході – працює ППО

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 лютого 2023, 09:51
У Харкові та Хмельницькому пролунали вибухи, у Києві, на Полтавщині та заході – працює ППО
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Під час ракетної атаки 10 лютого, зранку у Харкові окупанти ударили по критичній інфраструктурі міста, також міська влада повідомляє про вибух у Хмельницькому, на Київщині, Полтавщині, Львівщині та Івано-Франківщині – працює ППО.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Телеграм, КМВА, глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін

Пряма мова Терехова: "Біля 10-ї години ранку ще один удар по критичній інфраструктурі Харкова. Сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами".

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Деталі: У Київській ОВА зазначили, що в регіоні працює ППО. 

Лунін повідомив про роботу ППО в Полтавській області.

Крім того, глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що 4 ракети рухаються на захід України.

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Згодом, "Суспільне" повідомило про звуки вибухів на Вінничині та Хмельниччині.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив вибух у місті і попередив про перебої з електроенергією.

Пряма мова Симчишина: "Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами".

Гамалій додав, що у Хмельницькому частина міста без електропостачання. Також там можуть бути збої і в водопостачанні.

Мер Вінниці Сергій Моргунов написав у Telegram, що у місті спрацювала ППО.

На Франківщині та Львівщині глави ОВА також повідомили про роботу ППО.

Глава Львівщини Максим Козицький повідомив, що в області можуть бути перебої в електропостачанні.

У Житомирі також повідомили про звуки вибухів. Водночас, глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко зазначив, що місцеві жителі можуть чути гучні вибухи, але це будуть планові роботи.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що станом на 10.20 та 10.24 на аеродромі в Мачулищах приземлився ворожий винищувач та літак-розвідник.

Нагадаємо: 

  • В ніч на 10 лютого ворог атакував Україну дронами. У Запоріжжі та Вінниці було чутно звуки вибухів, у Дніпропетровській області повідомлялося про небезпеку атаки дронів-камікадзе.
  • Вранці російські загарбники нанесли масований удар по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300 з Бєлгородської області та району Токмака, загалом було випущено 35 ракет. 
  • У Києві та більшості областей України звучав сигнал повітряної тривоги, у Харкові зафіксовано близько 10 вибухів.
  • Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ракет "Калібр" та 5 дронів-камікадзе "Шахед", якими Росія атакувала Україну 10 лютого. Вранці окупант здійснив нові пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Теми: ракетний ударХарківКиївПолтава
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